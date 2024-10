Direktor osječke gradske tvrtke pijan pobjegao s mjesta nesreće

Policija je u redovnoj kontroli u srijedu na cesti u Markovcu Našičkom zaustavila Goran Pajnića (51), direktora osječkog Gradskog prijevoznog poduzeća i predsjednika Uprave iste, koji je vozio automobil osječkih registarskih oznaka, a utvrđeno mu je prisustvo alkohola u krvi od čak 2.45 promila.

Odmah je smješten u policijsku stanicu do otrježnjenja i pušten je u petak oko 4 sata u noći, kada je proteklo potrebnih 12 sati za otrježnjenje.

Tijekom ispitivanja o okolnostima vožnje pod utjecajem alkohola, ispostavilo se da je Pajnić istoga dana, nešto malo prije nego je zaustavljen od strane policijske ophodnje, izazvao prometnu nesreću u Bizovcu, putujući prema kući u Našicama te da je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja, piše 24sata.

Prema izvješću policije, Pajnić je oko 16 sati, vozeći se pijan u automobilu, prešao na suprotni prometni trak, udario u bočnu stranu automobila kojime je upravljao 20-godišnjak iz Belog Manastira te se nastavio kretati cestom kao da se ništa nije dogodilo. Nastavio se voziti prema Markovcu Našičkom gdje ga je policija, slučajnim odabirom kontrole prometa i zaustavila.

U prometnoj nesreći koju je izazvao nije bilo ozlijeđenih, osim nešto materijalne štete, no za direktora GPP-a to će značiti više prekršajnih prijava. Naime, dobiti će prijavu za izazivanje prometne nesreće, za što je predviđena kazna od 260 eura, prijavu za bijeg s mjesta nesreće, za što je kazna do 920 eura, a dobit će i pola godine zabrane upravljanja motornim vozilima te tri kaznena boda. Prijeti mu i maksimalna kazna od 2.650 eura ili 60 dana zatvora za vožnju u teškom pijanom stanju, koja znači i mogućih 12 mjeseci zabrane upravljanja vozilima i 9 kaznenih bodova.

Iz GPP-a su izvijestili kako je Nadzorni odbor tvrtke "na temelju osobnog zahtjeva Gorana Pajnića" donio odluku kojom ga se razrješava s funkcije direktora, a o incidentu se nisu očitovali, piše Jutranji list.

