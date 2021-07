Župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić i ministar unutarnjih poslova Kosova Xhelal Svecla najavili su u ponedjeljak ujutro odlazak iz Slavonskog Broda dijela putnika iz kosovskog autobusa koji se u nedjelju prevrnuo na autocesti A3 kod Slavonskog Broda. Iz slavonskobrodske bolnice tijekom dana bit će otpušteno i dvadesetak osoba čije zdravstveno stanje to zadovoljava, rečeno je na zajedničkoj konferenciji za tisak.

U nedjeljnoj tragičnoj prometnoj nesreći poginulo je deset putnika autobusa s Kosova, a 15 osoba je ozlijeđeno. U Slavonskom Brodu stradalima u nesreći na pomoći su i ministar zdravstva Kosova Arben Vitia i djelatnici kosovskog veleposlanstva iz Zagreba.

Dvoje putnika kritično

Kod ozlijeđenih smještenih u bolnici tijekom noći nije bilo promjena u zdravstvenom stanju. Dva pacijenta i dalje su u kritičnom stanju i nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja slavonskobrodske bolnice, potvrdio je na konferenciji za novinare ravnatelj bolnice Josip Samardžić, ističući da je zbog težine njihovih ozljeda dobro da nema nekih promjena na gore.

Ministar unutarnjih poslova Svecla još jednom je zahvalio svima u Hrvatskoj na pomoći koja je pružena državljanima Kosova. Svecla je istaknuo da je pružena sva potrebna pomoć, te najavio kako će dio putnika iz autobusa danas krenuti svojim kućama na Kosovu, a dio će se vratiti u Njemačku.

Prigodni pokloni i čarter let

Na novinarski upit kada se očekuje povrat tijela poginulih u nesreći ministar je podsjetio da to zavisi o službenim procedurama koje moraju biti obavljene u Hrvatskoj. To je potvrdio i župan Marušić prema čijim je riječima do sada obavljena obdukcija i identifikacija pet tijela poginulih osoba.

Hina doznaje kako se za prijevoz preživjelih iz nesreće razmatra više mogućnosti prijevoza, jedan od njih je i izvanredni čarter let iz Hrvatske na Kosovo. Brodsko-posavski župan Marušić tijekom dana posjetit će još jednom putnike koji su prošli bez ozljeda u ovoj nesreći, a koje je privremeno zbrinula županija, župan će tom prilikom uručiti i prigodne poklone kako bi unesrećenima olakšao boravak u Slavonskom Brodu.