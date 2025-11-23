FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESREĆA U SLAVONIJI /

Prebrzo vozio pa napravio kaos na cesti: Parkirani auto odbacio na dijete

Prebrzo vozio pa napravio kaos na cesti: Parkirani auto odbacio na dijete
×
Foto: Shutterstock

Protiv 57-godišnjeg vozača slijedi prekršaji nalog

23.11.2025.
10:02
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Požegi se u subotu ujutro dogodila prometna nesreća u kojoj je lakše ozlijeđeno dijete. Nesreća se zbila 22. studenoga oko 9.15 sati u Sokolovoj ulici, kada je 57-godišnji vozač prebrzo vozio pa izgubio kontrolu nad volanom. Automobil je sletio s kolnika i nastavio se nekontrolirano kretati parkirališnim prostorom.

Pritom je prednjim dijelom vozila udario u bočnu stranu parkiranog automobila u vlasništvu 29-godišnjaka, nakon čega je došlo do odbacivanja tog vozila te njegova udara u stup javne rasvjete. Parkirani automobil potom je zahvatio dijete koje se nalazilo pored njega.

Dijete je u nesreći zadobilo lakše tjelesne ozljede. Protiv 57-godišnjeg vozača slijedi prekršajni nalog zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

POGLEDAJTE VIDEO Sekunde dijelile od tragedije, mladići iz Klisa spasili vozača iz gorućeg auta: 'Sve je bilo kao u filmu!'

Prometna NesrećaPožegaOzlijeđeno Dijete
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NESREĆA U SLAVONIJI /
Prebrzo vozio pa napravio kaos na cesti: Parkirani auto odbacio na dijete