Prebrzo vozio pa napravio kaos na cesti: Parkirani auto odbacio na dijete

U Požegi se u subotu ujutro dogodila prometna nesreća u kojoj je lakše ozlijeđeno dijete. Nesreća se zbila 22. studenoga oko 9.15 sati u Sokolovoj ulici, kada je 57-godišnji vozač prebrzo vozio pa izgubio kontrolu nad volanom. Automobil je sletio s kolnika i nastavio se nekontrolirano kretati parkirališnim prostorom.

Pritom je prednjim dijelom vozila udario u bočnu stranu parkiranog automobila u vlasništvu 29-godišnjaka, nakon čega je došlo do odbacivanja tog vozila te njegova udara u stup javne rasvjete. Parkirani automobil potom je zahvatio dijete koje se nalazilo pored njega.

Dijete je u nesreći zadobilo lakše tjelesne ozljede. Protiv 57-godišnjeg vozača slijedi prekršajni nalog zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

POGLEDAJTE VIDEO Sekunde dijelile od tragedije, mladići iz Klisa spasili vozača iz gorućeg auta: 'Sve je bilo kao u filmu!'