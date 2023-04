U srijedu navečer oko 20.15 sati kod naplatne postaje Goričan dogodila se strašna prometna nesreća kada je osobni automobil marke Mercedes udario u odbojni kamen koji odvaja prometne trake. Vozilo je nakratko odletjelo u zrak i prevrnulo se na krov. Vozač, 45-godišnjak iz Donjeg Kraljevca, prilikom udara je ispao iz vozila i poginuo na mjestu.

Informaciju da je poginuo muškarac star 45 godina iz Donjeg Kraljevca te da je bio sam u vozilu, potvrdili su iz Policijske uprave međimurske.

Drugih ozlijeđenih nije bilo, a mjesto nesreće izgledalo je strašno s dijelovima automobila koji su bili razasuti posvuda okolo.

Oglasila se policija

"Nešto poslije 20 sati kod naplatne postaje Goričan na autocesti A4 Zagreb - Goričan, dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao 44-godišnji vozač osobnog automobila.

Upravljajući Mercedesom C klase, čakovečkih registarskih oznaka, kolnikom autoceste A4, iz smjera Čakovca u smjeru Goričana, zbog nepropisne brzine kretanja prednjim dijelom automobila udario je u betonski razdjelnik između druge i treće naplatne trake. Uslijed siline udara došlo je do podizanja automobila u zrak te udara u krov naplatne postaje i naplatnu kućicu, a potom i do prevrtanja na krov.

Na mjestu događaja liječnica pristiglog tima hitne medicinske pomoći konstatirala je smrt 44-godišnjeg vozača.

Tijelo premilog prevezeno je na Odjel patologije čakovečke bolnice, gdje će se prema nalogu nadležnog državnog odvjetnika obaviti obdukcija.

O prometnoj nesreći dostavit će se izvješće nadležnom državnom odvjetništvu", stoji u policijskom priopćenju.