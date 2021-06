Nakon stravične prometne nesreće u Murvici pored Zadra u kojoj je u nedjelju navečer poginuo 52-godišnji motociklist Željko Maras, a njegov 19-godišnji sin Teo i vozač automobila su završili u bolnici s teškim ozljedama, još uvijek se otkrivaju detalji nesreće.

Otprije se zna da su se otac i sin zajedno s jednim prijateljem motociklima vraćali s okupljanja na Grobniku te da su se sudarili s automobilom na mračnom dijelu ceste. No, njihovi prijatelji su za Zadarski otkrili nove informacije.

"Čim sam došao kući, na stranici naše grupe napisao sam status: 'Svi smo se vratili živi i zdravi'. Bilo je oko 21 sat i otišao sam se istuširati. Kad sam izašao iz tuša, počeli su zvoniti telefoni. To je bio pravi šok! Kako bih drukčije mogao reagirati?! Mi smo se već vratili doma oko 15 sati, a zadnji put kad sam se s njima čuo, oko 16 sati, bili su kod tunela Sv. Rok. Ni na kraj pameti mi nije bilo da im se tu u Murvici, pred Zadrom, tako nešto može dogoditi", ispričao je Duško Brala, pokretač Facebook grupe "Đir oko Borika", koja okuplja zadarske ljubitelje motora i motocikliste.

Dva sata nisu znali tko je stradao

Dodao je su im trebala dva sata da otkriju tko je zapravo stradao u nesreći. Policija je utvrdila kako je Željko Maras vozeći iz Posedarja prema Zadru pokušao preteći jedan automobil, no udario je u vozilo koje je nailazilo iz suprotnog smjera te zajedno s njim sletio s ceste. Njegov sin zadobio je teže ozljede u padu s motocikla nakon što su ga pogodili dijelovi sudarenih vozila. Istraga nesreće još uvijek traje, a naložena je i obdukcija.

"I Željko i Teo vozili su ispravne i dobre motore. Iz Zadra smo krenuli u subotu ujutro, oko 9, i na Grobniku smo bili do oko 16.30 sati. U našoj grupi na motorima bilo nas je 40, a još ih je nekoliko išlo automobilima, tako da nas je bilo oko 50. Sve je bilo u najboljem redu, putovali smo prema planu, stajali, odmarali se i jeli. Na Grobniku smo napravili pet krugova i to je za nas, ljubitelje motora, bio vrhunski doživljaj. Svi se mi sjećamo Velike nagrade Jugoslavije kad smo odlazili na Grobnik, motorističkih utrka i što su one značile za ljubitelje motociklizma.

Kad smo se sutradan ujutro, u nedjelju, htjeli vratiti, jedna se grupa, u kojoj su bili Željko i Teo, odvojila. Oni su nam to najavili na početku, da unutar našeg susreta imaju svoj program, jer se inače tako često druže. Htjeli su još malo ostati na Grobniku. U toj grupi bilo je 12 motorista, svi su iz Zadra, da bi nekoliko sati nakon nas i oni krenuli prema Zadru. Na putu smo se svako malo čuli i sve je bilo u redu. Posljednji put sam ih nazvao kad su bili na izlazu iz tunela i kad su skrenuli prema Vinjercu, na feštu svetog Ante", ispričao je Duško Brala, dodavši da je u grupi motociklista bio i jedan liječnik iz zadarske bolnice koji je Teu odmah priskočio u pomoć.

Druženje s kobnim završetkom

"Htjeli smo obilježiti 31 godinu od posljednje utrke na Grobniku. Mi smo entuzijasti i okupljanje stare ekipe dogodilo se spontano, najprije razmjenom i objavom fotografija na Facebooku, a onda se rodila ideja da odemo do Grobnika na druženje. Žao mi je, strašno sam nesretan što je ovako završilo...", zaključio je Brala.