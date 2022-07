U nedjelju je u splitsku policiju priveden je 44-godišnji A. R. iz Okruga Gornjeg zbog sumnje da je, kao kapetan turističkog broda "Morska vila" u alkoholiziranom stanju s preko jedan promil alkohola u krvi počinio kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa za što je predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Kako je u nedjelju ujutro izvjestila policija, oko 2.30 sati u pristanište benzinske postaje na Zapadnoj obali udario je turistički brod na kojem se nalazilo oko 50 putnika.

"Svi su sišli s broda na obalu i nitko nije ozlijeđen. Na mjesto događaja su izišli vatrogasci, djelatnici Lučke kapetanije i policijski službenici. U tijeku je očevid od strane Lučke kapetanije, dok je u službene prostorije policije zbog utvrđene alkoholiziranosti i time postojanja sumnje u kazneno djelo Ugrožavanja posebnih vrsta prometa priveden kapetan broda i zadržan radi provođenja kriminalističkog istraživanja", izvjestili su iz policije.

Došlo do kvara 'kopče'?

Nakon udara u obalu odmah su reagirale sve službe, a osim kapetana policija je alkotestirala i tri člana posade, no njihovi su rezultati pokazali da nisu bili pod utjecajem alkohola. Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, postoji priča svjedoka po kojima je do havarije došlo zbog toga jer je na 21 metara dugom brodu pri uplovljavanju u splitsku luku došlo do kvara tzv. 'kopče' odnosno sustava zupčanika koji služe za prijenos snage i kojim se regulira režim rada brodskog motora.

Navodno je, prije udara u rivu, brod dva puta uspio manevrima posade i kapetana izbjeći sudar s brojnim brodovima i jahtama koje su se također nalazile na tom dijelu Zapadne obale. No obzirom da, ako je došlo do kvara, nisu mogli regulirati brzinu, nikako se nije moglao izbjeći udar u obalu INA-ine benzinske crpke.

"Spavao sam u trenutku kada je brod udario u obalu, ali čuo sam viku putnika s broda, a onda sam vidio da je udario u obalu. Mislim da je brod imao problem s motorom, tako mi se čini", rekao je Slobodnoj Dalmaciji Talijan Maurizio koji je usidren na brodu odmah pored crpne stanice i potonulog broda.

Kapetan je imao problema sa zakonom

Istraga bi trebala detaljno utvrditi što je pravi uzrok nesreće i koliko je svemu kumovao alkohol i da li bi kapetan mogao, ako je bilo kvara, uopće reagirati čak i da nije bio pijan. Neslužbeno se doznaje i da je brod prije petnaestak dana bila na vezu uz obalu u Trogiru te su na njemu obavljani nekakvi popravci.

Kapetan broda imao je prije koju godinu i problema s zakonom te je tjedan dana proveo iza rešetaka nakon što je prijetio smrću trogirskom lučkom nadzorniku. Potvrđeno je to Slobodnoj iz više izvora, a Općinsko državno odvjetništvo je naposljetku odustalo od progona zato jer je žrtva povukla svoj iskaz.