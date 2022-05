Splitska krim-policija je zbog prijevare istraživala J.V., 48-godišnju djelatnicu Državnog arhiva iz Splita. Tijekom istrage, policajci su došli do saznanja o drugoj prijevari, kojom je 60-godišnjeg sugrađanina ostavila bez nekoliko stotina tisuća kuna. Slobodna Dalmacija piše kako je priča gotovo nevjerojatna da bi bila istinita.

Dakle, spomenuta je djelatnica Državnog arhiva još 2006. nekako doznala za čovjeka, tada 44-godišnjaka, koji nikad nije prebolio svoju fakultetsku ljubav. Doznavši za to, prevarantica ga je kontaktirala SMS porukama, predstavljajući se upravo kao njegova nikad zaboravljena ljubav. Slala mu je lažne fotografije te poruke pune izljeva ljubavi. Pisala mu je da mu se želi vratiti, udati se za njega i zauvijek živjeti s njim. Usput bi dodala da mora srediti još neke stvari u životu te da želi završiti fakultet, ali i da joj za to treba novca, kojeg nije imala.

Naivni joj je muškarac svakog mjeseca počeo uplaćivati određeni iznos, novca. To je radio punih 16 godina, pa je ženi, koju zapravo nikad nije vidio, uplatio najmanje 830.000 kuna. Idila je u njegovoj glavi potrajala sve do ovog tjedna, kad su mu na vrata pokucali policajci i rekli mu da je žrtva prijevare. On to, navodno, nije mogao povjerovati pa su si policajci morali dati truda da mu sve objasne.

U prijevaru uključena i sudionica realityja

Ali, to nije sve. Policija je za pomaganje u prijevari prijavila i 24-godišnju Splićanku, inače bivšu sudionicu reality showa. Ona je prevaranticu upoznala preko svoje majke, koja radi u jednoj kulturnoj ustanovi.

"Ona je iskoristila moje dite, poslužila se njome da može nastaviti pljačkati tog čovika i ostale. Očito je profesionalka u tome šta radi jer je, kad sam je upoznala, i mene zavarala. Mislila sam da je sirotinja, da nema nikoga, da je nesretna… A ustvari je proračunata prevarantica koja je uvukla moju kćer u svoju mrežu. U šoku sam, ne znam šta da vam kažem", komentirala je majka prijavljene djevojke.

Prevarantica je djevojku iskoristila tako da je od svojih žrtava tražila da novac uplate na račun treće osobe, koja je potom taj novac prebacivala toj djevojci. Ona je, pak, taj novac davala svojoj "prijateljici", koja joj je zauzvrat davala dio tog novca ili poklone. Od tog novca su kupile i BMW, kojeg su potom prodale i novac potrošile na provode i šopinge.

Prijeti joj do osam godina zatvora

Vratimo se na prvu prijevaru, zbog koje je J.V. došla pod povećalo policije. Ona je 2019. prevarila 53-godišnjaka, lažno mu se predstavivši kao djelatnica Porezne uprave. Ponudila mu je rješavanje otpisa poreznog dugovanja, za što je tražila i novac. Muškarac joj je uplatio 18.000 kuna.

Ali, ni to nije sve. Ona je u listopadu 2020. "izmuzla" 6000 kuna od 39-godišnjakinje kojoj je govorila da je siromašna i da će joj za mjesec-dva vratiti novac, što, naravno, nije učinila.

Za prijevaru kojom je pribavljena znatna imovinska koristi ili prouzročena znatna šteta, po Kaznenom je zakonu predviđena kazna između jedne i osam godina zatvora.