Strojovođa teretnog vlaka na relaciji Rijeka – Moravice prošle noći oko 2 sata naletio je na kompoziciju od 8 cisterni srećom je samo lakše ozlijeđen. Shvativši da je sudar neizbježan, on je otišao u stražnji dio lokomotive i spasio se.

Teretni vlak HŽ Carga zabio se u kompoziciju s cisternama ENNA transporta, nakon čega je lokomotiva skliznula s kolosijeka. Očevid traje, a zasad je oznato da nije riječ o tehničkom uzroku nesreće.

'Strojovođa nije kriv, bila je pogreška u rukovođenju'

"Prema sadašnjim informacijama došlo je do pogreške u rukovođenju, u upravljanju prometom. Ali pustimo da za to završi istraga. Strojovođa nije kriv. Radilo se o prolaznom kolosijeku,. Ne znam zašto je na prolaznom kolosijeku bila cisterna, to će istraga utvrdit", kazao je Ivan Kršić, direktor HŽ Infrastrukture.

"Po informacijama koje imam, ali pustimo da povjerenstvo i agencija za istraživanje nesređe utvrdi detalje, radi se o pogrešci, ljudskoj pogrešci od strane prometnika vlakova, ali ne mogu još o detaljima govoriti, to su prve informacije koje imam", rekao je ministar prometa Oleg Butković.

Cisterne trebale biti dostavljene u Rafineriju

RTL Danas neslužbeno doznaje da su cisterne trebale biti dostavljene u Rafineriju u Rijeci, ali tamo nije bilo dovoljno prostora pa ih je osam, od ukupno 30, ostalo na tračnicama. Nedugo nakon toga teretni vlak iz Rijeke je krenuo prema Moravicama, a u 2.20 sati dogodio se sudar.

"Bio je strašan udarac i mislila sam da je potres. Išla sam prošetati psa kad sam vidjela što se desilo. Sva sreća da nije eksplodiralo", kazala je za RTL Biljana Kovačić.

Iz riječkog KBC-a potvrdili su da strojovođa kod njih nije zatražio liječničku pomoć.