Hladni je Dunav četiri i pol mjeseca, odnosno 139 dana, skrivao tijelo za koje se pretpostavlja da pripada Mateju Perišu, Splićaninu koji je u novogodišnjoj noći nestao u Beogradu.

U srijedu ujutro je pronađeno tijelo osam kilometara dalje od mjesta na kojem je Matej posljednji put viđen. Mnogi nagađaju da se radi upravo o njemu zbog traperica, majice i tenisica koje nalikuju odjeći koju je nosio kobnog 31. prosinca. Na ruci je imao sat, a u džepu mobitel.

Ipak, obdukcija, koja bi trebala biti gotova u četvrtka trebala bi dati odgovore na mnoga pitanja. Njih očekuje i Matejev otac, Nenad Periš, s kojim je u srijedu razgovarao RTL-ov reporter Boris Mišević.

"Ja sam danas zadnji put razgovarao s njim kad je kretao za Beograd. Morao je napraviti neke birokratske sitnice, kako bi, ako se radi o Mateju, tijelo mogao dopremiti u Hrvatsku. Nenad Periš je doista nevjerojatno smiren, racionalan, realan, istovremeno i jako emotivan. Takav je bio od početka ove priče. Svjestan da se vjerojatno radi o Mateju, prepričao mi je i beogradski policajac koji ga je zvao da se psihički pripremi na to da se radi o Mateju dok se ne obavi DNK analiza, da je i sam plakao, što potvrđuje i koliko su se beogradska policija i pojedinci emotivno vezali za ovaj slučaj. Nenad Periš je zamolio, ja ga danas popodne nisam zvao, jer je zamolio sve medije, bez obzira na naš odnos, da ga ostave na miru dok se ne potvrdi je li to Matej ili nije", otkrio je Mišević.

Neobične okolnosti nestanka

Jasno je da je Matej umro, ali nije jasno kako i zašto. Zašto je otišao iz kluba Gotik bez jakne i zašto nije obavijestio prijatelje? Zašto je trčao beogradskim ulicama? Je li bilo nasilja u klubu i jesu li policije obje zemlje pogriješile kad su rekle da nema dokaza o nasilju? Uostalom, što će obdukcija otkriti? Pitanja su brojna.

Zna se samo da je Matej Beogradom trčao punih osam minuta, nakon što je u 1.43 izašao iz beogradskog kluba Gotik odjeven samo u majicu kratkih rukava, traperice i bijele tenisice.

"Tijelo je imalo traperice na sebi, plave i jednu tenisicu bijelu“, rekao je Milovan Zelenović, kapetan broda koji je uočio tijelo u srijedu ujutro.

To je ujedno i najveći argument onima koji misle da truplo pripada Mateju. No, što se događalo uoči njegova nestanka i do danas je nerasvijetljeno. Pojavljivale su se teorije o drogi i sukobu s ekipom iz Zadra oko boce viskija.

"Nije bilo jasno koliko je ispitano osoblje u samom kafiću otkud je zapravo Matej i nestao. Ovo što se tiče nekakve droge, pijanstva ili nekakvih drugih radnji. To je dosta ometalo i možda je bio nekakav pokušaj od strana da diskreditiraju tu osobu kao eto alkoholiziranu, nadrogiranu i uslijed toga je osoba nestala“, objasnio je za RTL kriminalist Željko Cvrtila.

Posljednja osoba s kojom je pokušao razgovarati bila je njegova prijateljica Maja Sopta, koja se kobne večeri također nalazila u Beogradu. Nazvao ju je, no ona se nije javila. U njenom iskazu je bilo čudno to što je spomenula da je padao snijeg, iako temperatura tog dana nije išla ispod 10 stupnjeva.

Odgovora vjerojatno neće biti

Policija je pokrenula istragu tek oko 18 sati sljedećeg dana, iako njegovi prijatelji tvrde da su nestanak prijavili u 10 ujutro, a da su im policajci rekli da prvo obiđu bolnice.

"Ja imam ozbiljne primjedbe i hrvatskoj i srpskoj policiji, obje su kasnili u mnogim momentima gdje nisu smjeli kasniti ni sekunde. I možda će se oni buniti, ali da, ove dvije policije nisu surađivale na nekom nivou“, rekao je umirovljeni kriminalist Branko Lazarević.

Mateja su tražili ronioci, policija, psi tragači i volonteri, pojavljivale su se svakojake snimke, ali odgovora nema. Vjerojatno ga nikad neće ni biti.

"Tu nije isključeno da se možda i pronađu neki tragovi koji bi govorili da se radilo o nasilnoj smrti. Dakle, da li je bilo nekakvih lomljenja kostiju primjerice za vrijeme života. I da li je to moglo nastati uslijed plutanja, odnosno nošenja struje. Da li možda ima nekih stranih tijela poput zrna ili nečeg drugog u tijelu. Ili toga nema pa će biti veća vjerojatnost da se radi o nenasilnoj smrti. Međutim, teško je ovog momenta to reći. A i kad se sve završi pitanje hoćemo li dobiti sve odgovore s obzirom na to da vi nemate čisto tijelo, neposredno nakon događaja koji se dogodio“, ustvrdio je Cvrtila.

