Carina zaustavila Srbina na granici: Nisu mogli vjerovati što sve unosi u Hrvatsku

Carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovu ostali su zatečeni kada su vidjeli što sve u kamionu prevozi državljanin Republike Srbije.

Carinici su, provodeći pojačane mjere nadzora na graničnom prijelazu Bajakovo, zaustavili kamion srpskih registarskih oznaka i odmah izvršili pregled i pretragu.

Foto: Carinska Uprava

Pregledom kabine, ispod madraca gornjeg ležaja, pronađeno je 75.475 komada tableta koje se nalaze na popisu droga te 26 litara domaće rakije.

Dobio kaznenu prijavu

Srbinu je na licu mjesta oduzeta sva roba i predana PU vukovarsko- srijemskoj.

Foto: Carinska Uprava

Protiv vozača je podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama“.

Foto: Carinska Uprava

Zbog neprijavljene domaće rakije Srbinu je izrečena novčana kazna od 2400 eura, a odmah je platio 1600 eura.

