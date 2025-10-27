GOMILA BOČICA /

Bugarin pao na Bajakovu s parfemima vrijednim nevjerojatnih 1,4 milijuna eura

Foto: Marko Mrkonjic/pixsell

Protiv bugarskog državljanina izdan je prekršajni nalog

27.10.2025.
23:31
Hina
Marko Mrkonjic/pixsell
Carinici su u petak na graničnom prilazu Bajakovo spriječili pokušaj krijumčarenja 12.189 komada različitih parfema vrijednih gotovo 1,4 milijun eura koje je u Hrvatsku pokušao prokrijumčariti bugarski državljanin, izvijestili su u ponedjeljak iz Carinske uprave. 

Protiv bugarskog državljanina izdan je prekršajni nalog.

"Radi se o robi za koju postoji sumnja u kršenje prava intelektualnog vlasništva. Procijenjena vrijednost zaplijenjene robe na tržištu iznosi oko 1.366.000 eura. Carinska uprava apelira na sve građane, prijevoznike i vozače da poštuju carinske propise te pravodobno prijave svu robu komercijalne naravi", poručuju iz Carinske uprave.

Bugarin pao na Bajakovu s parfemima vrijednim nevjerojatnih 1,4 milijuna eura