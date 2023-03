Bjegunac Srđan Martinović koji se obratio medijima rekavši da je policiji pobjegao tako što je skočio s drugog kata bolnice Rebro, uhićen je u popodnevnim satima, doznaje Danas.hr.

Uhitili su ga u jednom kafiću u zagrebačkom elitnom naselju Ksaver, a najvjerojatnije je riječ o istom lokalu odakle je zvao redom medije i iznosio svoju verziju cjelokupnog policijskog postupanja i bijega iz bolnice te planova za budućnost poput odlaska u rat u Ukrajinu, doznaje Jutarnji list.

Skočio s drugog kata i strgao si obje noge

Martinović je u policijskim prostorijama u Zagrebu, kamo je prevezen iz Varaždina gdje je uhićen, progutao žilete te je zbog toga hospitaliziran. Odmah nakon vizite iskoristio je priliku za bijeg kroz prozor bolničke sobe u prizemlju.

Danas se Martinović javio svim medijima kako bi opisao tijek događaja.

"Dan prije bijega uhitili su me u Varaždinu s 3.8 promila u autu. Zadržali su me 12 sati na triježnjenju. Prebacili su me u Zagreb i u policijsku postaju i tamo sam progutao tri žileta. Prebacili su me u bolnicu Rebro gdje sam bio dva dana. Pišu da sam pobjegao iz prizemlja, to nije istina, skočio sam s drugog kata i strgane su mi obje noge. Oporavljam se i bježim", ispričao je bjegunac.

"Nemam veze sa Srđanom Mlađanom. Neću se predati", kazao je.