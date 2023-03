Prije tri dana zagrebačka policija izvijestila je da traga za 42-godišnjakom koji je pobjegao iz KBC-a Zagreb.

Policija je precizirala da je 42-godišnjak pobjegao iz bolnice u četvrtak ujutro, iskoristivši odlazak medicinskog osoblja s vizite i to za vrijeme dok se zbog dolaska liječnika u vizitu "po njihovoj uputi policajac nalazio u hodniku ispred bolesničke sobe".

'Iskoristio sam minutu i pobjegao'

A sada se bjegunac javio redakciji Jutarnjeg lista. "Ja sam Srđan M. i pobjegao sam iz bolnice na Rebru. Javio sam vam se jer želim demantirati da imam ikakve veze sa Srđanom Mlađanom. Nije bila nikakva panika i bolnica nije bila u strahu, kako se priča. Nakon što je iz sobe, u kojoj sam bio smješten s dva pacijenta, izišla jutarnja vizita, a tom trenutku trojica interventnih policajaca bila su izvan sobe, ja sam tu minutu iskoristio i pobjegao", rekao je.

Progutao žilete

Otkrio je i kako je završio u bolnici. U desetak minuta razgovora opisao je kako je i zbog čega prošlog utorka uhićen u Varaždinu, u srijedu bio prepraćen na kriminalističko istraživanje u IV. policijsku postaju u Petrovoj ulici, gdje je progutao žilete, nakon čega je završio na Rebru, iz kojeg je pobjegao prošlog četvrtka. Na pitanje ima li se namjeru predati, odgovorio je vrlo odlučno: "Ne, ne, ne, nema predaje. Optužili su me za nešto što nisam počinio. U srijedu idem u Ukrajinu, u rat, ali predati im se neću. Vozit će me prijatelj", rekao je i sve potkrijepio dokumentima.

"Ja sam odmah policajcima rekao da ću sve priznati, samo da ide redovnim putem, da me ne vode natrag u zatvor. I kad su me doveli u policijsku postaju u Petrovu, ja sam tamo u sobi pred inspektorima uspio progutati žilet. Pozvali su Hitnu pomoć, a ja sam još dva žileta progutao pred tehničarima. Odvezli su me na Rebro i na gastroskopiji su vidjeli da su mi tri žileta u želucu, a sada mi je još jedan ostao u želucu. Ja ne znam je li mi poderao crijeva ili ne", priča Martinović.

Skočio s drugog kata

Nakon skoka s drugog kata pao je, kaže, na travu i kamenje, a onda je kroz glavni izlaz izišao iz KBC-a i nakon toga se taksijem odvezao do prijatelja. Poslao je selfieje na kojima se vidi da su snimljeni u zamračenoj prostoriji. Napisao je da je trenutačno sam i da leži u krevetu, ali je ustao i snimio nekoliko fotografija.

"Pet godina i devet mjeseci odležao sam zbog pljački i krađa u Lepoglavi, od 2017. godine. Zadnjih pola godine bio sam u zatvoru Remetinec i na slobodu sam izašao 21. studenoga prošle godine. Prošlog utorka oko 23 sata, kad sam bio sa svojom plavom Nissan Microm s prijateljem kod varaždinskog šoping-centra, prema meni je išao plavi policijski kombi. Bio sam pod utjecajem alkohola i oni su to valjda primijetili, a kad sam i ja primijetio njih, počeo sam bježati. Sigurno sam napravio oko 20 krugova po parkiralištu, ali nisam im uspio pobjeći. Uhvatili su me, a moj prijatelj im je pobjegao, i on je također još u bijegu. Odveli su me u policiju, a ja sam rekao da mi nije dobro jer sam imao više od tri promila alkohola u krvi, pa su me odvezli u bolnicu. U Varaždinu su mi rekli da me traži zagrebačka policija. Prenoćio sam u Varaždinu i drugi dan popodne su me predali zagrebačkim policajcima na naplatnim kućicama Sveta Helena", govori Martinović.

'Sve je laž za što me terete'

Proslijedio je i pouku o pravima koju mu je izdala policijska postaja Dugo Selo 9. siječnja ove godine zbog sumnje da je iz DM-ove prodavaonice u Dugom Selu 29. prosinca prošle godine u 13.54 sati ukrao razne kozmetičke proizvode - parfeme, kapu, narukvicu, sve vrijedno 4328,44 kune. U policijskoj prijavi navodi se da je u trgovinu došao s 10-godišnjim djetetom koje je stavljalo predmete iz košare u vreću koju je on donio sa sobom, pa su nakon toga u 14.08 prošli prostor blagajne ne plativši robu i udaljili se.

Martinović poriče da je to za što ga terete počinio i tvrdi da je sve laž. U policijskoj postaji u Petrovoj dobio je odvjetnicu po službenoj dužnosti, ali se, kaže, ne sjeća njezina imena. Javio nam se, kaže, kako bi opovrgnuo tvrdnje da je on opasan kriminalac i zato što ga se po inicijalima povezivalo sa Srđanom Mlađanom.