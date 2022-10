Članice srpske mafijaške skupine "Pink Panter" Slavica Stanojčić iz Užica, preminula je nakon što je izgubila bitku s tumorom, a od nje se emotivnom porukom na Instagramu oprostila Olivera Ćirković, koja je također bila član spomenute organizacije, inače bivša košarkašica.

U ovoj svjetski poznatoj lopovskoj bandi, osim njih dvije, bila je još jedna kradljivica skupocjenog nakita s balkanskih prostora koja se krije iza pseudonima Eva Kant.

'Nije tu. Nije umrla'

"Druže moj… Ne stojte na njenom grobu i ne plačite. Nije tu. Ne spava. Ona je tisuću vjetrova koji pušu. Ona je dijamantni bljesak na snijegu. Ona je sunčeva svjetlost na dozrelom žitu. Ona je nježna jesenja kiša. Ona je meka zvijezda koja sja noću. Ne stojte na njenom grobu i ne plačite. Nije tu. Nije umrla", piše u objavi Olivere Ćirković.

Naime, kako piše Kurir.rs, Slavica je bila jedna od najljepših žena u svom gradu, a karijera u lopovskoj bandi joj se ponudila na pladnju kad je prihvatila poziv prijatelja kojeg je navodno poznavala od djetinjstva i kome je beskrajno vjerovala.

Ona je ranije otkrila tanku liniju između svijeta luksuza i pakla grčkih zatvora. Skupocjeni nakit, unikatne haljine, ekskluzivni hoteli na egzotičnim lokacijama, život na visokoj nozi - sve su to dijeli slagalice koju djevojke zamišljaju kada se upuštaju u avanturu s muškarcima koji im, prividno, nude sve.

"Živjeli smo u Glyfadi. Tu živi elita, grčka elita i ja sam tu uživala, imala sam novac koji mi je on davao. Nisam znala odakle novac, ali nije me ni interesiralo", pričala je Slavica svojedobno.

Živjela je kao boginja

Bila je s bogatim frajerom kojeg nitko nije poznavao, a imao je novca te ju je vodio u renomirane restorane i, kako je bila priznala, živjela je kao u Hollywoodu.

"Smiješno malo, ali je bilo upravo tako. Ja nisam sve to gledala tako crno: bio je to čovjek kojem sam vjerovala, s kim sam odrasla i vjerovala sam da ću biti zaštićena u svakom trenutku", rekla je Slavica jednom prilikom za medije.

A onda su se, poslije mjesec i pol dana, iza njihovog automobila pojavile policijske rotacije. Poslije pokušaja bijega, policija ih je uhitila. Tada je nastao pakao. Deset godina ga nije vidjela, živjela je u Crnoj Gori, a on je bio po zatvorima. Znala je čime se bavi i znala je da može biti ugrožena, a prije svega je mislila da joj se ništa neće dogoditi.

"Nisam napravila nikakvo kriminalno djelo. Međutim, izvukli su me iz auta i počeli tući. Moj prijatelj je pokušao pobjeći, ali su policajci pucali u njega. Ubrzo sam shvatila da neću izaći iz pritvora tako brzo. Bilo je mnogo gore nego što sam mislila, nisam nikada mogla sanjati da se to meni može dogoditi", prepričala je tada Slavica pakao u koji je upala.

Slavica je tada priznala da nije bila svjesna cijele situacije, mislila je da živi u filmu.

"Nisam stigla ni shvatiti što me je snašlo dok me žena šamarala, pa me onda opet udarila i vikala je nešto na grčkom na mene. U autu dok smo sjedili, prije nego što smo krenuli u policijsku stanicu, vrata je otvorila jedna žena, policajac, inspektor, šamarala me, tukla, govorila neke stvari koje nisam razumjela", ispričala je tada Slavica.

'Žena pauk' pobjegla iz grčkog zatvora

Kada su svjetski mediji objavili vijest o "ženi pauku" koja je uhićena u svibnju 2012. godine kao jedan od mozgova najpoznatije lopovske bande na svijetu, "Pink Panter“, a potom i vijest da je pobjegla iz najčuvanijeg zatvora u Ateni, javnost u Srbiji bila je šokirana.

Radilo se o Oliveri Ćirković, bivšoj košarkašici Crvene zvezde, koju su mediji u Srbiji odmah krstili u “ženu zmaja“, zbog čega je postala jedna od najpoznatijih srpskih žena kriminalaca.

Poslije izlaska iz sporta, iz hobija se počela baviti prodajom bundi i brendirane odjeće u Beogradu. Pošto je roba koju je prodavala bila sumnjivog porijekla, njen hobi je bio na ivici zakona. Tim poslom počela je ulaziti u svijet kriminala. Prvi put je uhićena na Kritu 2006. godine, gdje je bila organizator pljačke zlatare.

Napisala je dvije knjige i davala intervjue

Tada je već bila član "Pink Pantera", a zbog tog zločina je provela u zatvoru dvije i pol godine. Nakon izlaska iz zatvora nastavila je sa svojim kriminalnim poslovima, uglavnom pljačkama zlatara.

Sljedeći je put uhićena je u svibnju 2012. godine prilikom pripreme krađe. Već u srpnju iste godine ulazi u povijest kao jedina žena koja je uspjela pobjeći iz grčkog zatvora. Sam čin bijega iz zatvora naišao je na veliku podršku, kako zatvorenika i zatvorenica po zatvorima, tako i čitave javnosti. Tijekom njihovih pljački nije bilo povrijeđenih niti ranjenih, zbog čega je dobivala nadimke poput "Amazonka", "Žena zmaj", "Kraljica" i slično.

U listopadu iste godine ponovo je uhićena i dobila je kaznu od 32 i pol godine zatvora. Nakon mnogobrojnih žalbi sudovima puštena je u kolovozu 2017. godine. U Srbiji je davala mnoge intervjue, gostovala je i gostuje na televizijama, a napisala je i dvije knjige "Ja, Pink Panter", u kojima je otkrila sve tajne svog života i zanata.

'Prvo smo radili elegantne krađe'

Skrivena iza pseudonima Eva Kant, koja je iz uloge neuropsihijatra jedno vrijeme bila dio “Pink Pantera”. Ova neobična žena iz Niša otkrila je kako je i zbog čega je odlučila ući u svijet kriminala, i da se iz njega ponovo vrati životu doktorice, ne pokušavajući opravdati svoje životne izbore.

Na pitanje kako je izgledao njen prvi odlazak u krađu, kaže da je prvo morala promijeniti frizuru, obući se poslovno. Imala je lijep, diskretan nakit, a nove cipele su bile obavezne, kao i diskretna torba i dobar sat.

"Prvo smo radili te elegantne krađe, ali ja ne glumim kupca, mi zaista kupujemo. Svi smo lijepo obučeni, lijepih manira, nasmijani. Nekad kupimo pet ili šest gluposti da bi prodavač spakirao nešto za poklon, da bi se bilo što moglo odraditi. A kako su prodavači u Italiji sretni kad nešto prodaju, kad se nasmiju i opuste, tek onda počinje naš dio i tek se onda može nešto ukrasti", pričala je Eva za srpske medije objašnjavajući da su bili smješteni u skupim hotelima.

Nitko od lopova zapravo nije bio bogataš

Kako Eva priča, funkcionirali su kao neka vrsta vojske. Buđenje je uvijek bilo u određeno vrijeme i pripremali su se za plan krađe.

"Ipak, nije to sve tako ružičasto kao što ja pričam, jer prošlost je veliki falsifikator događaja. Bilo je situacija i da bježimo, da ne možemo po nedjelju dana naći posao, a plaćamo skupe hotele, restorane. Obrni-okreni, ispalo je da nitko od tih ljudi s kojima sam radila nije postao nikakav bogataš", opisuje Eva kako je funkcionirala družina, koja je bila začetnik “Pink Pantera".

Eva je jednom prilikom rekla da sebe ne doživljava kao Pink Pantera, a o ljudima s kojima je radila kaže da su svi uvijek igrali pošteno i viteški se ponijeli u svim situacijama.

'Tukli su me tri noći i tri dana'

"Tu vojsku znam, a ove druge u međuvremenu, što su radili nasilno ili ne, tu nazovi gospodu ne poznajem. Kad smo mi tu radili, imali smo kodeks da nikoga ne povrijedimo", dodala je Eva.

Doktorica iz Niša odlučila je zauvijek napustiti posao kradljivice skupocjenog nakita, kad ju je "cinkao" mladić s kojim je u Barceloni trebala ukrasti samo tri komada nakita, a on je odnio cijelu vitrinu.

"Riskirala sam i dobila šest godina. Poslije godinu dana zatvora, priznala sam djelo za sebe. Tukli su me tri dana i tri noći u podrumu i poslije Španjolske sam se zarekla da nikada više neću krasti. Vratila sam se kući u Niš", kaže spisateljica autobiografskog romana “Igraj svoju igru”, koja danas ponovo radi kao neuropsihijatar u rodnom gradu.