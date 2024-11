Detalji strave kod Požege: Auto planuo nakon udara u beton. Poginuo čovjek

Policija je izvijestila o stravičnoj prometnoj nesreći koja se oko 21.15 sati u mjestu Biškupci kod Požege.

Nepoznati vozač koji je upravljao osobnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom te sletio s kolnika na travnatu bankinu i odvodni kanal, a zatim je prednjim dijelom vozila naletio na kameni rub i betonski propust.

Nakon toga došlo je do zapaljenja vozila koje je u potpunosti izgorjelo, te je smrtno stradao nepoznati vozač.

U razdoblju od 12. studenoga od 21.35 sati do 13. studenoga 2024. do 2.00 sata županijska cesta ŽC-4100 je bila zatvorena za sav promet i on se odvijao alternativnim pravcima.

Slijedi daljnji rad na utvrđivanju identiteta vozača.

