U eksploziji u Dugom Selu, u objektu koji pruža usluge udomiteljstva, dvije osobe izgubile su život, 85-godišnjak i 81-godišnjakinja, dok je 79-godišnjak teško ozlijeđen. Do eksplozije je došlo u prizemlju kuće u Zagrebačkoj ulici oko 13.30 sati.

Muškarac koji je u eksploziji zadobio teške i po život opasne ozljede, operiran je u Kliničkoj bolnici Dubrava i nalazi se na odjelu intenzivne njege, potvrđeno je u toj bolnici.

Do eksplozije je došlo tako što je 85-godišnjak aktivirao ručnu bombu u kuhinji gdje su u tom trenutku bile tri osobe, žena koja je preminula također na mjestu događaja, te 79-godišnjak koji je teško ozlijeđen, saznaje Jutarnji list. Muškarac koji je aktivirao bombu inače je iz naselja koje se nalazi nešto više od desetak kilometara od Novog Marofa, dok je žena iz jednog mjesta u okolici Krapine.

Policija ovaj događaj tretira kao ubojstvo i samoubojstvo.

Gradonačelnik izrazio sućut i poželio brz oporavak stradalome

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian rekao je za RTL kako nije čuo eksploziju iako je prvi susjed kući gdje se dogodila nesreća. Izrazio je sućut obiteljima poginulih, a muškarcu u bolnici poželio brz oporavak.

"Čuo sam Hitnu pomoć, odmah došao, vidio sam što se dogodilo, jedan veliki užas, eksplozija koja je uništila sve u toj prostoriji, samom srećom su dvije osobe ostale žive, njih je socijalna pomoć zbrinula. Tužni smo", kazao je gradonačelnik. Ne zna, dodao je, otkud ljudima takva naprava, i to u Domu za starije.

"Nitko to ne zna, ne zna ni vlasnik, pitao sam ga, on je u šoku. Rekli su da su to mirni ljudi, većinom teško pokretni ili polupokretni, u šoku su, susjeda plače cijelo popodne", otkrio je Panian.