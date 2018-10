BERNARDIĆ TEŠKO OPTUŽIO DRŽAVNOG ODVJETNIKA: ‘Ne čini ništa jer štiti premijera’

Na konferenciji za medije SDP-ov predsjednik izjavio je kako su u SDP-u posve sigurni da “ovdje više nije u pitanju politička odgovornost, nego i kaznena“.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u utorak je za novu objavu mailova grupe Borg, po kojima se Lex Agrokor u posljednji tren mijenjao kako bi se pogodovalo američkom fondu Knighthead, prozvao glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića da, unatoč sve više dokaza da se pokušavala prikriti pljačka Agrokora putem tog zakona, ne čini ništa jer štiti premijera.

“Posve smo sigurni da štiti samog predsjednika Vlade“, rekao je Bernardić na konferenciji za novinare i dodao kako je sada sasvim jasno da je “danas odgovornost samo i jedino na glavnom državnom odvjetniku Jeleniću, a on nažalost po tom pitanju ne čini ništa dok građani i dalje gube povjerenje u institucije“.

Ovdje više nije u pitanju politička odgovornost, nego kaznena

“Štiti li Jelenić nekoga? Možda samog predsjednika Vlade Andreja Plenkovića“, zapitao se Bernardić te naglasio kako su u SDP-u danas posve sigurni da “ovdje više nije u pitanju politička odgovornost, nego i kaznena“.

Istaknuo je kako i ovi mailovi koje je objavilo portal N1 potvrđuju da su u SDP-u bili u pravu i da je cijeli zakon “namještaljka koja je Plenkovićevim savjetnicima, grupi Borg, omogućila da izvuku stotine milijuna kuna iz Agrokora”.

Legalna pljačka

“Slikovito, grupa Plenkovićevih prijatelja na čelu s odvjetnikom Borisom Šavorićem, koja je u tajnosti pisala lex Agrokor kako bi se poslije na njemu obogatili, omogućila je lešinarskom fondu Knighthead da kupi obveznice za 20, a proda za 100. Odnosno, da kupi nešto u bescjenje, a kasnije to masno naplati. To se zove pogodovanje i trgovanje povlaštenim informacijama, a to je kazneno djelo“, izjavio je čelnik SDP-a.

Ocijenio je i da su iz zakona izbacili nadzor i kontrolu bivšeg izvanrednog povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka te podnošenje izvještaja, sve kako bi pokušali prikriti legalnu pljačku.

Gdje je Jelenić? Svaki dan je dokaza sve više!

“Ovo je pitanje za DORH pa opet pitam gdje je Jelenić? Svaki dan je dokaza sve više, a glavni državni odvjetnik i dalje ne čini ništa. Zašto? Štiti li samog predsjednika Vlade? Danas smo posve sigurni – da“, rekao je Bernardić.

To je, smatra, priznao i premijer Plenković kada je smijenio Ramljaka i ministricu gospodarstva Martinu Dalić te pozvao savjetnike da vrate novac koji nikada nije vraćen, a riječ je o stotinama milijuna kuna. “Pitam se postoji li možda dogovor oko toga na koji način će mu njegovi prijatelji tu uslugu vratiti? Bilo bi zgodno da to javnost sazna“, kazao je.

‘Apsolutno neprihvatljivo’

Upitan hoće li onda SDP podignuti kaznenu prijavu kada je DORH već ne pokreće, Bernardić je odgovorio kako ne može odgovoriti jednoznačno, prozivajući DORH da radi u “slow motion modu” te napominjući da je i zataškavanje kaznenog djela također kazneno djelo.

Apsolutno neprihvatljivim smatra da guverner HNB-a Boris Vujčić sudjeluje na promociji knjige bivše potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, pogotovo nakon curenja mailova.

Nakon što je jedan krak “afere SMS” stigao i do Vlade Galića, savjetnika za nacionalnu sigurnost predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, Bernardić je ocijenio kako je riječ o unutarstranačkom sukobu u HDZ-u te istaknuo da obje afere, i Borg i SMS, vode prema vrhu HDZ-a.