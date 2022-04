Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina, SDP-ovac koji ne na prošlogodišnjim lokalnim izborima pobijedio dugogodišnjeg gradonačelnika Varaždina Ivana Čehoka, u jesen 2021. objavio je da je osnovao Povjerenstvo za rješavanje problema bala, „brda“ upakiranog smeća koje godinama stvara probleme Varaždincima, a bilo je i predmet žestokih predizbornih sučeljavanja zbog razmimoilaženja kako ukloniti taj neugodan teret.

Lokalni mediji su tada prenijeli da je gradski vijećnik iz redova platforme Budimo grad Hrvoje Petrić pitao gradonačelnika tko su članovi Povjerenstva, a on je tada otkrio i jedno posebno zanimljivo ime: objavio je da je „kao koordinator i glavni lobist i konzultant za taj projektni tim“ angažirana – Mirka Jozić, bivša pročelnica za gospodarstvo i jedna od ključnih suradnica Milana Bandića, članica stranke Bandić Milan 365, osoba koja ga je i podržavala i gorljivo branila, a nakon promjene vlasti podnijela je ostavku, i često nastupala u medijima kao kritičarka poteza nove vlasti.

Mirka Jozić - uvijek uz Bandića

S obzirom da se SDP zadnjih godina vladavine nastojao distancirati od modela vladavine Milana Bandića, a nakon pobjede platforme Možemo postali su i dio vladajuće većine, odabir jednog od najjačih SDP-ovih izbornih pobjednika, gradonačelnika Varaždina, izgleda prilično začuđujuće. Tim više što se uz Mirku Jozić vezuje i niz kompromitirajućih situacija koje pokazuju da nije bila samo obična pročelnica, da je bila dio najužeg povlaštenog kruga gradonačelnika Bandića, o čemu je Net.hr dosta pisao. Poznato je, primjerice, da je zaštitarska tvrtka njezinog supruga, Matije Jozića, Bilić-Erić Security, imala ugovorene unosne milijunske poslove s gradom, a u tvrtki ZET zaposlena joj je sestra na direktorskoj poziciji.

Uoči posljednjih lokalnih izbora, nakon smrti Milana Bandića, ustvrdila je da se čudi da se uopće netko usudi kandidirati za izbore u gradu. „Što bi rekao Ćiro Blažević, utvaram sebi da nešto znam o tome, dugo sam u tom sustavu. I vidim da ljudi pričaju nebuloze.“, izjavila je tada na HRT-u Mirka Jozić i nedvosmisleno pokazala da je vrlo samouvjerena u procjeni svojih kompetencija.

Angažman preko tvrtke XP ured

Gradonačelnik Neven Bosilj je na upit Net.hr-a potvrdio da je bivša Bandićeva pročelnica i jedna od udarnih snaga Bandićeve stranke angažirana u Gradu Varaždinu „kao voditeljica projektnog tima „„Projekt sanacije lokacije „Brezje“ - zbrinjavanje baliranog komunalnog otpada“, i to putem njezine privatne konzultantske tvrtke koju je osnovala ubrzo nakon ostavke i odlaska iz zagrebačke Gradske uprave, tvrtke XP ured d.o.o..

Za taj posao Grad Varaždin nije raspisao natječaj, a gradonačelnik nam je u pisanom odgovoru pojasnio da je „obavio razgovore s više osoba koje su detektirane kao potencijalni voditelji tima i nakon evaluacije svih kandidata odlučio sam se za gospođu Jozić.“ Rekao je da je tijekom tih razgovora za posao on osobno prvi puta upoznao gospođu Jozić, da je nije prije poznavao, no nije nam objasnio tko je zaslužan za prvi kontakt – tko je „detektirao“ Mirku Jozić kao potencijalnu kandidatkinju, ili drugim riječima, tko je preporučio bivšu Bandićevu suradnicu kao dobro rješenje za varaždinske probleme.

„Angažirana je 18.10.2021. ugovorom do kraja 2021. Na iznos od ukupno 19.900.00 kn za isti period kao neka vrsta probnog roka. Budući sam bio zadovoljan pruženim uslugama napravljen je 20.01.2022. novi ugovor s iznosom od 10.000,00 kn mjesečno do kraja 2022. Na stranici https://transparentni.varazdin.hr/ imate uvid u sve isplate iz proračuna grada, ali i 12 javnih ustanova kao i uvid u sve račune, ali i plaće zaposlenika grada i javne uprave te vam je sve dostupno i nemam razloga bilo što sakrivati.“, navedeno je u pisanom odgovoru gradonačelnika Bosilja.

Stigao i Pripuz

S obzirom da je Grad Zagreb u vrijeme vladavine Milana Bandića oko zbrinjavanja otpada razvio specifične i intenzivne modele suradnje s tvrtkama Bandićevog bliskog prijatelja Petra Pripuza, pitali smo gradonačelnika Varaždina koliko posluju s Pripuzovim tvrtkama, i je li možda upravo tom linijom preporučena Mirka Jozić kao konzultantica, no odgovoreno nam je da Grad Varaždin ne posluje s njegovim tvrtkama, a da s tvrtkom CIOS ima sudski spor – CIOS je tužio Grad Varaždin zbog izgubljene dobiti raditi nepotpisivanja ugovora o koncesiji za zbrinjavanje bala iz 2013. godine.

No, zanimljivo je da je nakon promjene vlasti jedna od Pripuzovih tvrtki ipak počela uspješno poslovati u Varaždinu. „Od svih gradskih tvrtki jedino je tvrtka Varkom 23.09.2021. objavila javnu nabavu za zbrinjavanje 500 tona rasutih bala koju je nakon dvije žalbe TH Investa dobila tvrtka Ce-za-r d.o.o. za 747.500,00 kuna.“, stoji u pisanom odgovoru.

Pitali smo gradonačelnika Nevena Bosilja, koji je zagovarao i još zagovara transparentnost u politici i otklon od starih modela politike, kako komentira činjenicu da se – očigledno bez natječaja – odlučio za suradnicu Milana Bandića koji je bio simbol netransparentnosti i kreiranja ozbiljnih koruptivnih devijacija koje su ovjenčane s više optužnica USKOK-a, no, on očigledno ne vidi nikakav problem u profesionalnom i političkom miljeu iz kojeg dolazi njegova konzultantica.

Bosilj: 'Mene zanima jedino stručnost'

„Mene zanima samo isključivo i jedino stručnost i kompetentnost, a gospođa Jozić je to do sad i pokazala na navedenom projektu jer je do sada zamjetan ogroman pomak prema rješenju bala. Projektni tim je završio projekt sanacije lokacije Brezje i elaborat sanacije te je za iste ishođena suglasnost Ministarstva gospodarstva, izrađen je idejni projekt te su dobiveni prethodni uvjeti, a prije dva tjedna je predan glavni projekt na ishođenje građevinske dozvole i očekujemo je oko 1. svibnja. Slijedeći koraci su da nakon toga idemo prema Fondu za energetsku učinkovitost te prema Vladi RH sa zahtjevom za sufinanciranje, nakon čega se može raspisati natječaj za konačno rješavanje problematike varaždinskih bala otpada. Koliko sam upoznat gospođa Jozić nema ni jednu kaznenu prijavu, a isto tako nije osoba koja ima ovlasti od grada Varaždina za potpisivanje bilo kakvih ugovora.“, odgovorio je gradonačelnik Bosilj.

Sudeći prema opisanom tijeku konzultantskih aktivnosti, nema sumnje da je konzultantica Mirka Jozić iz vremena Bandićeve vladavine uspjela kapitalizirati niz kontakata i u HDZ-ovim vladama i da uspješno krstari po ministarstvima i fondovima.