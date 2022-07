POČAST NARODNOJ LIMUZINI / Volkswagenov Passat i službeno je dobio elekto-nasljednika, a za neke od njegovih izvedbi sigurno niste nikada čuli

Volkswagen je početkom godine objavio da više neće proizvoditi svoju najpopularniju limuzinu - Passat. Razlog je, naravno, elektrifikacija, Mnogi su se pitali: Što će sada voziti naša djeca? Zato su Nijemci brže-bolje predstavili njegovog nasljednika na struju i nazvali ga ID.AERO. No mala je utjeha obožavateljima diljem svijeta jer riječ je limuzini koja je prevezla brojne generacije ljudi. I to doslovce, jer s4 proizvodio gotovo 50 godina, točnije od 1973. Od tada je doživio osam generacija, a svaka je ispred broja nosila slovo B - B1, B2, B3... Osim u Europi, prodavao se na svim kontinentima izuzev Antartike, a možda se i tamo našao neki primjerak. Neki od Passata za američko ili kinesko tržite su se bitno razlikovali od europskkih verzija. Zadnji model B8 ušao je u proizvodnju u 2014. godine, a temeljen je na platformi MQB. 'Posljednji Mohikanac' bio je Passat koji se proizvodio za tržište Sjeverne Amerike, ali i on je u fazi postupnog ukidanja. Zato smo se ovdje odlučili prisjetiti se svih osam generacija. Nostalgični, duboko udahnite...