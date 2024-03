Predsjednik Republike Zoran Milanović na društvenim se mrežama dvaput oglasio u nedjelju, prvo komentirajući pitanje njegove ostavke zbog kandidiranja na parlamentarnim izborima, a onda je "na zub" primio novi HDZ-ov slogan.

"Za sve izazove", slogan je HDZ-a za nadolazeće izbore koji su predstavili na 20. Općem saboru stranke u Lisinskom. Premijer Andrej Plenković na njemu je oštro kritizirao Milanovića i oporbu, kao i njegovi kolege iz stranke Gordan Jandroković te Tomo Medved koji su uvjereni u pobjedu svoje stranke i treći uzastopni mandat.

'Spustio' HDZ na Facebooku

Milanović im je odgovorio objavom na Facebooku gdje je napisao samo jednu rečenicu.

"Turudić, HDZ-ov dečko ZA SVE IZAZOVE", poručio je dodavši emotikon koji izgleda kao da mu je muka.

Turudić je, podsjetimo, veliki trn u oku Milanovića koji se, iako obnaša funkciju predsjednika Republike, odlučio kandidirati za premijera na parlamentarnim izborima u travnju. Sam je Milanović na Glavnom odboru SDP-a poručio da ga je na to potaknulo imenovanje Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika prije dva mjeseca, unatoč kontroverzama koje se vežu uz njega (kao što su sumnjivi sastanci sa Zdravkom Mamićem te sporne poruke s nekadašnjom kninskom kraljicom i državnom tajnicom Josipom ex Rimac).

"Međutim, okolnosti su se promijenile. Ovo o čemu danas odlučujete nije bilo moguće u mojoj glavi i u mom srcu prije dva mjeseca. Slučaja instaliranja jednog probisvijeta, tužitelja koji se naziva glavnim državnim odvjetnikom, u meni je probudio tugu, prkos, bijes i velike instinkte čovjeka i velike divlje mačke. Ne ulazim u sukob bez razmišljanja i znam da u tom sukobu nisam medvjed i da mogu biti ozlijeđen i da mogu ozlijediti druge ljude koji su u tome. Međutim, ovdje skoro da nije bilo izbora. Peđa kaže da ne mogu više raditi kako žele. Mogu, ako im se dopusti. Na nama je i na slobodoljubivim ljudima da kažemo: nećete više, gotovo je", poručio je u subotu Milanović.

Iako su ustavni stručnjaci složni da se ne može kandidirati na parlamentarnim izborima prije nego što podnese ostavku na mjestu predsjednika, Milanović ne odustaje od svog nauma.

Ne razmišlja o ostavci prije pobjede

Ranije je tijekom dana objavio kako ostaje pri svojoj odluci, a to je da će odstupiti s mjesta predsjednika Republike nakon što pobijedi na izborima i nakon konstituiranja novog saziva Sabora.

"Kao predsjednik Republike bit ću kandidat za premijera (na listi ili ne, potpuno je svejedno), nakon naše pobjede na izborima i nakon konstituiranja novog saziva Hrvatskog sabora odstupit ću s dužnosti predsjednika Republike, na dužnosti predsjednika Republike zamijenit će me - kako to Ustav striktno u članku 97. propisuje - novoizabrani predsjednik Hrvatskog sabora (a to neće biti HDZ-ovca Jandroković). Nakon što okupim većinu zastupnika, od vršitelja dužnosti predsjednika Republike tražit ću da mi povjeri mandat za sastav nove Vlade RH.Zapamtite, samo vi odlučujete tko će pobijediti na izborima, ni ustavni suci, ni HDZ-ova kabala, samo vi", istaknuo je Milanović.

A o tome hoće li moći na izbore u ponedjeljak će odlučivati Ustavni sud. Osim ustavnih stručnjaka i drugih političkih aktera, to je tražio i sam predsjednik SDP-a Peđa Grbin koji je najavio da, bez obzira na njihovu odluku, ima plan "A, B i C".

