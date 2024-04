Završilo je ovo desetodnevno hladnije razdoblje od prosjeka, ali kao i veći dio travnja, mjesec završavamo prilično toplo i većinom suho. Kad se sve zbroji i oduzme, izvjesno je da će ovaj travanj biti zapisan kao jedan od najtoplijih u povijesti mjerenja, većinom u 3 najtoplija. No, početak svibnja bit će malo umjereniji, Prvi maj izgledno i nešto nestabilniji.

Do kraja mjeseca zato slijede stabilniji dani u polju anticiklone. Iznadprosječno toplo uz pritjecanje sve toplijeg zraka ispred poremećaja koji će se zadržati sjevernije i zapadnije od Alpa. U tom južnom strujanju još samo sutra nešto malo vlage u našim zapadnijim krajevima.

SUBOTA

Ujutro na sjevernom Jadranu opet oblačnije, na širem riječkom području s malo kiše ili kojim pljuskom, a puhat će slabo do umjereno, prolazno i pojačano jugo. No, drugdje ujutro većinom vedro, tek rijetko po kotlinama i uz obale rijeka moguća kratkotrajna magla. Pritom, manje hladno, bit će od 2 do 7 °C na kopnu, bez mraza u nizinama. Duž obale između 10 i 13 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj razvoj oblaka, ali zadržat će se barem djelomice sunčano i uglavnom suho. Tek mjestimice postoji mala šansa za kakav kraći pljusak, uglavnom oko Banovine. No, uz slab do umjeren jugozapadni vjetar još toplije, posvuda oko 19-20 °C.

Na istoku ostaje pretežno sunčano, tek tu i tamo oko slavonskog gorja prolazno koji oblak. Vjetar većinom slab, ugodno toplo, oko 21 °C.

U Dalmaciji najviše sunca i vedrine, samo u zaleđu lokalni razvoj oblaka, ali mala šansa za koju kap kiše. Jugo postupno slabi, puhat će većinom slab vjetar s mora pa i ovdje ugodno toplo. Između 19 i 22 °C.

Na sjevernom Jadranu djelomično razvedravanje, ali još iz nekog zaostalog oblaka u riječkom zaleđu, unutrašnjosti Istre ili u gorju može pati koja kap kiše. Jugo slabi, a temperatura malo viša, osobito u gorju. Bit će to od 15 do 20 °C, malo niže u Gorskom kotaru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za vikend na kopnu vrijeme će svakako ići na ruku svima koji planiraju dane provesti na otvorenom. Štoviše od nedjelje uz obilje sunca, temperatura preko 25 °C, primjerenije ranome ljetu nego sredini proljeća. Nešto promjenjivije čini se sredinom idućeg tjedna, baš potkraj praznika rada, ali nema većeg zahladnjenja na vidiku.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunčano, vedro i sve toplije, malo manje izraženo nego na kopnu, ali i tu iznadprosječno toplo. Povremeno će puhati jugo, malo izraženije na sam Prvi maj kada raste i vjerojatnost za popodnevne pljuskove.