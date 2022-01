Najbolji auti 2021. - Toyota Yaris GR - Toyota GR Yaris je Clarksonov automobil godine jer se brzo zaljubio u reli jurilicu koja nudi sjajan osjećaj zabave i odličan zvuk iz 1,6-litrenog trocilindričnog motora. Posebno mu se svidio izvrstan omjer snage i težine i činjenica da se zbog pogona na sve kotače i diferencijala s ograničenim proklizavanjem osjećao kao "Bog vožnje". “Ovo je auto koji me nasmijao na sav glas. Jednog jutra sam ga odvezao u svoja polja i napravio užasan nered, ali nije me bilo briga jer je to bila prava pobuna”, napisao je Clarkson.