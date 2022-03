POBJEDNIK 2022. GODINE / Ovo je najbolji automobil po izboru žena, a nedavno je stigao u Hrvatsku: Oduševio i publiku i struku, a znamo i kolika mu je cijena

Na hrvatsko tržište u ožujku je stigao novi Peugeot 308. Na valu sjajnog komercijalnog uspjeha ostvarenog u segmentu kompaktnih limuzina i nakon više od 7.000.000 prodanih vozila koja su mu donijela 42 međunarodne nagrade, uključujući titulu Automobila godine 2014. godine, Peugeot je na tržište izbacio sjajni automobil kojeg krasi elegantni dizajn s upečatljivim novim logotipom te sjajna nova i poboljšana tehnologija. Novitete je prepoznala i struka pa je ovaj automobil proglašen najboljim ženskim automobilom 2022. godine (Women’s World Car of the Year 2022) po izboru 56. članica žirija iz organizacije Women Worldwide Car of The Year. Peugeot 308 nagrađen je i nagradom Red Dot Award za "Design Excellence", odnosno za najbolji dizajn.