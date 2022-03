ZA ONE KOJI ŽELE BITI VIĐENI / Ovaj novi Ferrari može biti vaš za samo 15 tisuća eura: Crveni dvosjed traži novog vlasnika, no ima jedno ali...

Ferrari nije samo marka automobila, on je toliko više od toga. Tijekom njegove 75 godina duge povijesti oduvijek je bio sinonim za istinsku vozačku esenciju. Automobil stvoren za čisti užitak koji mnogima ostaje tek nedoživljeni san jer za kupnju Ferrarija potrebno je izdvojiti pravo bogatstvo. Sve do sada, jer u Nizozemskoj se upravo prodaje jedan za 15.000 eura, no ima jedno ali...