Novi Renault TWINGO GT ima sportski karakter i živahne performanse

Pokreće ga turbomotor Energy TCe obujma 898 cm3 koji sada razvija 110 konjskih snaga i 170 Nm okretnog momenta zahvaljujući novom usisu zraka i mapiranju rada motora, a novi prijenosni omjeri dodatno su poboljšali živahne performanse ovog automobila.

Vidljiv sportski karakter

Kako bi se u potpunosti iskoristile snažnije performanse i zadržala visoka razina sigurnosti, dorađeni su ovjes i upravljač promjenjiva otpora, a ESP ima nove postavke. Rezultat toga oštrije je upravljanje i više informacija na upravljaču za preciznije skretanje i iznimno prianjanje.

Galerija

Budući da dolazi na 17-inčnim kotačima, sa bočnim usisnicima zraka, dvostrukim ispušnim cijevima i u novoj narančastoj boji Piment, sportski karakter i naslijeđe Twinga GT, dodaje proizvođač, vidljivi su već na prvi pogled. Poglede privlače i linije Twinga III nadahnute konceptnim automobilom Twin’Run savršeno usklađene s jedinstvenim dizajnom naplataka, naljepnicama koje izgledom podsjećaju na profil krila poznatog američkog zrakoplova i spuštenim podvozjem.

Osim nove narančast Piment, TWINGO GT dostupan je u još tri boje - sivoj Lunaire, crnoj Profond i bijeloj Glacier te s narančastim detaljima u unutrašnjosti, pragovima s oznakama Renault Sport, aluminijskim papučicama i ručicom mjenjača od legure zamak.