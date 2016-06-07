Novi Renault TWINGO GT ima sportski karakter i živahne performanse
Ono što francuski proizvođač naziva zabavnom inačicom Twinga nalazi se pod imenom Renault TWINGO GT čija prodaje započinje nadolazeće jeseni.
Pokreće ga turbomotor Energy TCe obujma 898 cm3 koji sada razvija 110 konjskih snaga i 170 Nm okretnog momenta zahvaljujući novom usisu zraka i mapiranju rada motora, a novi prijenosni omjeri dodatno su poboljšali živahne performanse ovog automobila.
Vidljiv sportski karakter
Kako bi se u potpunosti iskoristile snažnije performanse i zadržala visoka razina sigurnosti, dorađeni su ovjes i upravljač promjenjiva otpora, a ESP ima nove postavke. Rezultat toga oštrije je upravljanje i više informacija na upravljaču za preciznije skretanje i iznimno prianjanje.
Galerija
Budući da dolazi na 17-inčnim kotačima, sa bočnim usisnicima zraka, dvostrukim ispušnim cijevima i u novoj narančastoj boji Piment, sportski karakter i naslijeđe Twinga GT, dodaje proizvođač, vidljivi su već na prvi pogled. Poglede privlače i linije Twinga III nadahnute konceptnim automobilom Twin’Run savršeno usklađene s jedinstvenim dizajnom naplataka, naljepnicama koje izgledom podsjećaju na profil krila poznatog američkog zrakoplova i spuštenim podvozjem.
Osim nove narančast Piment, TWINGO GT dostupan je u još tri boje - sivoj Lunaire, crnoj Profond i bijeloj Glacier te s narančastim detaljima u unutrašnjosti, pragovima s oznakama Renault Sport, aluminijskim papučicama i ručicom mjenjača od legure zamak.