KOLIKO PARA, TOLIKO 'KONJA' / Najbrutalnija Tesla stiže u Hrvatsku: Stotku hvata za nevjerojatne 2,1 sekunde, a cijene joj kreće od sedmeroznamekaste cifre

Tesla je napokon ponovno počeo primati narudžbe za modele S i Model X u Europi nakon što ih je zatvorio prošle godine zbog sporije proizvodnje od očekivane, a nakon osvježenja dizajna. U to je vrijeme tvrtka rekla da će novi Model S i Model X vjerojatno stići u Europu tijekom druge polovice 2022., gotovo dvije godine nakon predstavljanja osvježenja i zaustavljanja proizvodnje vozila. Na veselje mnogih, ponovo su otvorene narudžbe ovih modela. Riječ je o modelima s impresivnim specifikacijama i performansama. Model S, Plaid, ima doseg ogromnih 600 kilometara, a od 0 do 100 ubrzava za nevjerojatnih 2,1 sekundi. Najveća brzina ovog modela je 322 km/h, a automobil pokreće 1020 KS. Model X u Plaid verziji moći će prijeći oko 528 kilometara, a od 0 do 100 trebat će mu 2,6 sekundi. I ovaj model pokretat će brutalnih 1020 KS.