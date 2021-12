Kako smo spomenuli, Španjolska je od nedavno odlučila kažnjavati vožnju u zimskoj jakni ili kaputu. Ako se nađete za volanom s debelom jaknom, šalom ili rukavicama bit ćete kažnjeni s 200 eura. Rezultat je to istraživanja koje ukazuje na to da zimske jakne sputavaju vozače, točnije ograničavaju mu pokrete za upravljačem, ali i da otežavaju pravilno zatezanje pojasa pa on može skliznuti preko trbuha i ozlijediti unutarnje organe.