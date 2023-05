Nensi Perić Terčić / Hrvatska 'Supercar Blondie' je vladarica Grobnika i vozi superskupe jurilice

Nensi Perić Terčić, Pazinjanka s opatijskom adresom, je diplomirana menadžerica u sportu koja se bavi organizacijom 'track day' evenata na Grobniku. Strast su joj sportski automobili, a mnogi je uspoređuju s megapopularnom 'Supercar Blondie'. Nensi i njezin suprug imaju četiri superautomobila koje iznajmljuju. "Neki od automobila iz naše flote su Ferrari 488 GTB i Porsche GT3 RS, a imamo i Porsche Carreru 4 GTS i Alfa Romeo 4C. Za one koji prvi put dolaze na stazu nudimo početnički "track day", vozače tada upoznajemo sa svim pojedinostima kako bi izbjegli bilo kakve neugodnosti s prvim izlaskom na stazu", rekla je Nensi za Pixsell.hr. Ova "Lady in the car", kako se zove na Instagramu, trenutno drži rekord za najbrži krug u kategoriji vozačica na Grobniku. Rekord joj je 1.37 minuta, a nada se kako će se do kraja godine moći pohvaliti s novim osobnim rekordom od 1.34 minute. Najbrži automobil kojeg je ikad vozila bio je Aston Martin GT4.