VIDEO: Sudari Ferrarija 430 Scuderia i dva Ferrarija 458 Italia

Ferrari 430 Scuderia i dva Ferrarija 458 Italia pretrpjela su ozbiljna oštećenja u sudarima na manifestaciji Ferrari Owners Day 2013 na stazi Spa Francorchamps. Sudar Ferrarija 430 Scuderia snimljen je amaterskom kamerom i objavljen na YouTubeu.

Kao što prvi video ispod prikazuje, sivi Ferrari 430 Scuderia izgubio je kontrolu prilikom kočenja pred zloglasnim Eau Rouge zavojem, poznatim mnogim vozačima Formule 1.

Još nije poznato što je uzrokovalo nezgodu, ali neiskustvo vozača vjerojatno je glavni uzrok. Naime, ovo je bio jedan od prvih krugova vlasnika Ferrarija na ovoj stazi.

//www.youtube.com/embed/3FPn5iTwflY

Kao što video pokazuje, poklopac motora otvorio se zbog sigurnosnih razloga, no Ferrari 430 Scuderia nije prošao tako loše.

Nažalost, to se ne može reći za dva Ferrarija 458 Italia koja su uništena isti dan na istoj stazi. Na YouTubeu se pojavila ameterska snimka ova dva talijanska superautomobila i to nakon što su pretrpjela velike štete. Pogledajte i to:

//www.youtube.com/embed/X5yZY7OF5Zo

Srećom svi vozači prošli su bez ozlijeda i za nadati se samo da će osiguranje pokriti troškove popravka.