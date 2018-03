Otkačeni make-up trend zbog kojeg će se svaka žena osjećati poput prave princeze

👑"Princess Crown" inspired by @marissamelhorn, part @swetlanapetuhova and @vladamua Last pic of this 👑💜👑💜 Product Details: 1.) @evepearl #evepearl 40:60 Hd Foundation and Salmon Concealer in Tan(code Lucinda212 for 20% off) 2.) @litcosmetics #litcosmetics Mermaid (code LUCINDA212 for 20% off) 3.) @natashadenona #natashadenona Purple/Blue Palette in 28V Electric Violet, 82V Ninas Orchid 4.) @hudabeauty #hudabeauty Rose Gold Palette: Flamingo and Moondust 5.) @sugarpill #sugarpill Kitten Parade 6.) @anastasiabeverlyhills #anastasiabeverlyhills Brow Powder in Ebony 7.) @houseoflashes #houseoflashes Starlet 8.) @sigmabeauty E06 liner brush 9.) @hakuhodousa.official Brushes

A post shared by Lucinda 🇿🇼🇲🇾 (@lucinda212) on Apr 24, 2017 at 3:15am PDT