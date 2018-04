Ne mislimo da su muškarci manje vrijedni od nas žena, ali neka ovo bude jedan od onih dana kad same sebe podsjećamo koliko smo super

Postoje mnoga istraživanja koja pokazuju kako je super biti žena, a razloga za to ima mnogo. Samo neki od razloga su to što ljepše starimo, manja je šansa da nam ispadne kosa te imamo dulji životni vijek. No, razloga je zapravo jako puno, a mi donosimo pet dosta zanimljivih razloga zašto je super biti žena.

1. Živimo duže

Istraživanja su pokazala kako u prosjeku žene najčešće nadžive muškarce i to za 5 do 6 godina. Omjeri pokazuju kako žene češće dožive 85 i 100 godina. Uz to je zanimljiva informacija da je najdugovječnija osoba, u dobi od 122 godine, bila upravo žena. Prije se moglo vjerovati kako razlog dužeg života žena leži u činjenici da imaju manje zahtjevne poslove ili doživljavaju manje stresa, no danas to nije tako.



Znanstvenici su došli do otkrića kako je starenje uzrokovano postepenim nakupljanjem velikog broja malenih grešaka u našem organizmu. Ljudski mehanizam funkcionira tako da održava i obnavlja stanice, a u teoriji, ženska tijela to rade s većom lakoćom. Ujedno, žensko tijelo proizvodi više imunoloških stanica koje ih ujedno štite od infekcija i bolesti.

2. Imamo veću toleranciju na bol

Doživljavanje i osjet boli ovisi od osobe do osobe, no dokazano je kako se razlika može vidjeti između muškaraca i žena. U teoriji žene imaju niži prag osjeta boli, ali ga mnogo bolje podnose. Vjerojatno je jedan od razloga i doživljavanje tjelesne boli jednom mjesečno za vrijeme menstruacije, ali bez obzira na to je dokazano kako žene mogu lakše podnijeti visoku tjelesnu temperaturu, slabost organizma pa čak i reumatske bolove.

Glavnu ulogu tu čine spolni hormoni koji ženama pomažu u situacijama boli, kao na primjer kod poroda. Tako je zanimljiva informacija da lijekovi protiv boli ne djeluju jednako na žene i muškarce, pa tako postoje neki anagletici koji će ženama smanjiti bol, a muškarcima povećati.

3. Imamo bolja seksualna iskustva

Iako su možda u manjini, postoje žene koje za vrijeme seksa mogu doživjeti višestruke orgazme što bi značilo da je nakon prvog potrebno jako malo vremena da dođe do idućeg. Kod muškaraca je stvar ipak nešto drugačija.

Osim toga, žene imaju više živčanih receptora od muškaraca i imaju tanju kožu, što znači da svaki dodir nešto jače osjećaju. Dokazano je i kako smo fleksibilnije od muškaraca radi širih i plićih kukova. Iz tih razloga su nam seksualna iskustva mnogo intenzivnija i ponešto zabavnija.

4. Otpornije smo na stres

Odavno je poznato kako žene imaju veću sposobnost multitaskinga, točnije, izvođenja više stvari odjednom, pa nimalo ne čudi da je često tako i u praksi. Žene uz to i više plaču te makar je to često prikazano kao znak slabosti, to je zapravo odličan način rješavanja stresa.

Uz to, radi slabijeg doživljavanja stresnih situacija i manje agresivnosti, žene se, pokazala su istraživanja, puno bolje snalaze na direktorskim, menadžerskim i sličnim pozicijama.

5. Imamo više prostora za kreativno izražavanje

Jedna od najljepših stvari zašto je super biti žena je taj što postoji toliko sitnica kojima se mogu uljepšavati. Moda, šminka, cipele, sve je to kreirano kako bi žene mogle slaviti svoju ljepotu. Sve divne haljine, suknje, majice, štikle, torbice… Ma postoje milijuni kombinacija, a na ženama je da ih koriste kako god žele.