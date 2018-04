Može li maska za lice oštetiti vašu kožu? Evo što kažu stručnjaci

Foto: Melanie Allan/Flickr

Nakon što stavite masku na lice, jedina stvar na koju morate pripaziti je vrijeme

Kada ste zadnji put nanijele masku na lice i ostavili je prema preporučenom vremenu? Ako ste slijedili upute, čestitamo, jedne ste od rijetkih koje to čine. Naime, često znamo biti nestrpljive ili jednostavno zaboravimo skinuti masku za lice na vrijeme jer ne vidimo ništa loše u tome da je ostavimo i malo duže. Mislimo kako će tako možda imati još i bolji efekt za našu kožu. No, niste u pravu. Nasuprot uvriježenom mišljenju, ne činite ništa dobro ako masku za lice ostavite da stoji dulje nego što je to preporučeno. Zapravo, velike su šanse da na taj način oštetite svoju kožu. “Razlog zašto na ambalaži maske za lice piše preporučeno vrijeme nakon koje biste je trebali skinuti je zbog sastojaka koji su u njoj”, objašnjava dermatologinja Natalia Spierings.

Obratite pažnju na sastojke

“Glavni sastojak koji je važan su kiseline jer su one osjetljive na vrijeme. Ako ih ostavite da stoje duže nego što je navedeno mogu irititati kožu”. To se odnosi na salicilnu kiselinu koja je česti sastojak u maskama i hijaluronsku kiselinu koja može biti u hidratantnim maskama. Također, maske od gline mogu isušiti vašu kožu ako ih ostavite da stoje predugo.



“Ako maska sadrži sastojke koji iritiraju, poput glicerinske kiseline to može uzrokovati dermatitis”, slaže se doktorica Daron Seukeran, piše Metro.co.uk. “Taj sastojak možda neće iritirati kožu ako stoji kratko vrijeme, ali ako ga ostavite predugo može uzrokovati crvenilo i suhoću. ” Uvijek biste se trebale držati preporučenog vremena i nakon skidanja maske nanijeti hidratantnu kremu kako biste izbjegli bilo kakve iritacije”, dodaje. Dakle, osim ako na ambalaži maske ne piše da je ostavite da djeluje preko noći, budite pametne i namjestite alarm kako biste je na vrijeme skinule.