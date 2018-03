Iz Vichy laboratorija stiže nam inovativni proizvod za njegu kože s hijaluronskom kiselinom

Foto: VICHY

Na tržište nam dolazi revolucionaran proizvod iz Vichyja za njegu kože – Minéral 89

Minéral 89 je mnogo više od proizvoda za njegu kože – on je inovativan proizvod s posve novom ulogom u njezi kože. Možete ga zamisliti kao štit koji brani vašu kožu od modernog načina života (stres, umor, zagađenje) kojem ste svakodnevno izložene i istovremeno je čini snažnijom i punijom.

Dosta vam je umorne i blijede kože?

U potrazi ste za idealnim boosterom za početak dana? Želite snažniju, puniju kožu zdravog sjaja? Kako tijelu trebaju vitamini i minerali, tako su oni potrebni i našoj koži. Zato na scenu stupa Minéral 89 iz Laboratorija Vichy kojeg možete koristiti tijekom cijele godine, bez obzira na tip kože. Minéral 89 je drugačiji od proizvoda za njegu kože na koje ste navikle – on je inovativan proizvod s posve novom ulogom u njezi kože.



Što je Minéral 89?

Iznimno lagana i minimalistička formula gelaste teksture temeljena je na Vichy termalnoj vodi obogaćenoj s 15 esencijalnih minerala, kao temeljnom sastojku ovog proizvoda. Mineralizirana voda prvi puta u tako visokoj koncentraciji od 89% udružena je s hijaluronskom kiselinom prirodnog podrijetla. Dodatak hijaluronske kiseline djeluje na osnaživanje kože i povećanje otpornosti. Brzo se upija i odmah stvara potpuno proziran sloj, koji koži daje punoću, bez osjećaja težine, a pritom jača funkciju barijere kože. Iz dana u dan, koža je osnažena, boljeg tonusa i blistava – puna zdravog sjaja. Upravo taj jedinstven spoj mineralizirane vode i hijaluronske kiseline ono je što ističe Minéral 89 pred drugim proizvodima.

I koži trebaju vitamini i minerali

Zagađenje, stres i umor su samo neke svakodnevne stvari kojima je koža izložena. Zato nije čudo što vam ten često izgleda sivo i beživotno. Jednako kao što vam trebaju vitamini i minerali za zdravo tijelo i vaša koža zahtijeva isto. Zato je osmišljen Minéral 89 – za jačanje kože i otpornost prema vanjskim štetnim utjecajima. Proizvod je formuliran sa što manje sastojaka i tako primjeran i za osobe s osjetljivom kožom. Booster je bio testiran pod nadzorom dermatologa i oftalmologa na osjetljivoj koži, a njegova formula nema dodanih mirisa ni alkohola.*

U njegov učinak uvjerila se i Ella Dvornik, poznata blogerica, influencerica i mlada mama, koja koristi Vichy njegu, podijelila je s nama svoje iskustvo: “Pokušavam živjeti što zdravije i podariti svojoj koži odgovarajuću njegu. No, uz majčinstvo i brojne obveze, to se ponekad čini teškim. Zbog toga me Minéral 89 oduševio na prvu: daje mi trenutni osjećaj lijepe kože i s njim dan počinje idealno”.

Kako djeluje?

Sa samo 11 sastojaka, Minéral 89 je jednostavan, ali učinkovit. Hijaluronska kiselina molekula je koja može držati do 1.000 puta tekućine svoje težine i hidratizirati, te tako pružati zaglađenu kožu lica i zdraviji izgled. Velika raznolikost minerala (koji se nalaze u mineraliziranoj termalnoj vodi Vichy) djeluju kao booster i jačaju barijeru kože. Minéral 89 sadrži veliku raznolikost minerala koji pomažu kod obrane kože od štetnih utjecaja. Rezultat je koža boljeg tonusa i blistavija, jednostavno dobro izgleda.

Tko ga može koristiti?

Odlična osobina Minérala 89 je ta što ga mogu koristiti baš svi tipovi kože, čak i osjetljiva.

Suha koža: Minéral 89 bit će najbolji prijatelj suhog tena. Sadrži 89% Vichy termalne mineralizirane vode i držat će kožu na optimalnoj razini hidratacije, bez suhih, ljuštećih dijelova.

Osjetljiva koža: Zahvaljujući umirujućoj formuli, Minéral 89 će odmah smiriti pretjerano osjetljivu kožu. U slučaju da vam je koža osjetljiva i crvenkasta, ovaj dnevni booster koji gasi žeđ kože donijet će trenutno olakšanje.

Masna koža: Zahvaljujući nemasnom finišu protiv masnog sjaja, u Minéralu 89 moći će uživati i osobe s masnim tipom kože. Još i bolje, hidratizirat će kožu bez da začepi pore.

Normalna koža: Čak i normalna koža može imati suhih ili dehidriranih dijelova, pa koristite Minéral 89 kako biste ten održale blistavim čitavu godinu.

Kako se koristi?

Nanesite dvije kapi Minéral 89 boostera na čistu kožu lica i vrata kao prvi korak svakodnevnog rituala njege.

Stvarne korisnice potvrdile su učinkovitost Minéral 89 boostera:**

Odmah nakon prvog nanošenja:

83% korisnica smatra da koža izgleda mekša

65% korisnica smatra da koža izgleda glađa

79% korisnica osjeća svježinu nakon nanošenja

Nakon četiri tjedna korištenja:

71% korisnica smatra da ten kože izgleda ujednačeniji

71% korisnica smatra da je koža boljeg tonusa

75% korisnica smatra da koža izgleda zdravije

* Etanol.

** Samoprocjena korisnica nakon prvog nanošenja i nakon 4 tjedna korištenja, 42 žene, dva nanošenja dnevno.