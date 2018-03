Cvjetni, aromatični ili orijentalni? Evo što izbor parfema otkriva o vama

Foto: Giphy

Svaka od nas ima omiljenu vrstu parfema za koju se nekako uvijek odlučuje

Cvjetni, orijentalni, citrusni, aromatični – to su neke općenite grupe na koje možemo podijeliti parfeme, a vaš izbor govori mnogo o vašoj ličnosti. Pri odabiru parfema osobe najčešće biraju one iz iste mirisne grupe koja im najviše odgovara. Za cvjetne parfeme kaže se da su razigrani, orijentalni su intenzivni, citrusni svježi, a aromatični su na glasu kao opori.

Cvjetni parfemi

Cvjetna grupa je najstarija mirisna grupa jer su ljudi od starih vremena željeli mirisati na cvijeće, kažu stručnjaci. Ukoliko su vam proljeće i ljeto najdraža godišnja doba, vrlo vjerojatno birate baš ovakve parfeme. Takvi mirisi su izrazito ženstveni i živahni, a mogu biti i tihi i izražajni.



Ovu grupu parfema preferiraju razigrane i komunikativne osobe radoznale prirode. Vječni su optimisti, žele da svima bude dobro i popularni su u društvu. Ljubavni život korisnica cvjetnih parfema je prepun romantike.

Orijentalni parfemi

Osobe koje nose orijentale parfeme jako su odvažne i vole ostaviti snažan prvi dojam. Obožavaju ih tajanstvene i senzualne žene, a mala doza flerta njihovo je omiljeno oružje. Ljubiteljice ovakvih parfema, iako kokete, lako bivaju povrijeđene i brzo se zatvaraju. Površnost i prosječnost osobine su koje ih odbijaju.

Citrusni parfemi

Svježa citrusna grupa namijenjena je društvenim, energetičnim i ležernim djevojkama koje se ne boje promjena. Ljubiteljice citrusa vrlo su ambiciozne i rožene liderice za koje se slobodno može reći da su alfa žene. Dominantne su i brzo rješavaju probleme i izazove.

Zelena mirisna nota sinonim je za prirodno i opušteno.

Aromatični parfemi

Osobe koje vole prirodu i njezine nametljive arome najčešće posežu za jačim i oporim parfemima. Duge šetnje prirodom u jesen, miris čistog zraka i lišča samo su neke od stvari u kojima uživaju.

U ljubavi najviše vole slobodu i to traže od svog partnera. Ambicioznost i velikodušnost osobine su kojima zrače i to očekuju zauzvrat. Aromatične parfeme vole samosvjesne i kreativne žene koje vole neobične stvari i ne boje se to pokazati.