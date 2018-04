Četiri od deset žena priznalo kako vježbaju da bi mogle jesti što žele

Foto: Thinkstock

Čokolada je mnogima najdraža nagrada, pa čak i nakon mukotpne odrađene tjelovježbe u teretani

Prema nedavno provedenom istraživanju četiri od deset žena priznalo je kako vježba samo da bi se nakon togla mogle nagraditi svojim omiljenim slasticama. Umjesto vježbanja zbog kojeg bi svoje tijelo dovele u fit formu, vjerne ljubiteljica čokolade i vina tako odlaze u teretanu kako bi stekle pravo uživanja u kaloričnoj i nezdravoj hrani.

”Za neke ljude odlazak u teretanu ili na trčanje je nešto što vole raditi. No neki ljudi stavljaju na sebe preveliki pritisak, a život bi trebao biti radost i uspostavljanje ravnoteže kako bi mogle uživati i raditi one stvari koje su dobre za nas”, rekao je Mike Walker koji je proveo istraživanje, piše The Independent.





Čokolada je na vrhu liste namirnica koja su nagrada nakon odrađene vježbe, a zatim slijedi kolač i pizza. Vino i čips su također među top namirnicama koje ljudi vole konzumirati nakon odrađene vježbe. Utvrđeno je kako će ljudi radije vježbati kako bi mogli bez grižnje savjesti pojesti ono što žele, više nego da se prvo počaste pa tek onda obave tjelovježbu.