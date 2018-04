Držite li svoju bebu dovoljno često? Ako da, onda ćete utjecati na njezine gene u kasnijoj dobi

Foto: Sean Roy

Novo istraživanje pokazalo je kako se geni vaše bebe drugačije ponašaju ovisno o tome koliko ju često držite

Sigurno ste već čuli onu poznatu kako bebe ne treba navikavati na ruke jer ćete ju onda morati stalno nositi. Dobra vijest je da u tome nema ništa loše, štoviše povoljno ćete utjecati na njihov razvojni napredak.

Bebe koje roditelji nisu često držali u rukama genetski su nerazvijena od ostalih, pokazalo je novo istraživanje. Istraživači na Sveučilištu British Columbia i Institutu za istraživanje djece pratili su 94 novorođenčadi od petog tjedna nakon rođenja pa sve dok nisu navršili četiri ili pet godina. Tražili su od roditelja da pišu dnevnik koliko često su u tjelesnom kontaktu sa svojim bebama. Uz to su vodili bilješke kako su se bebe ponašale, koliko su spavale, plakale, bile nemirne i hranile se.

Nepovoljniji razvojni napredak





Zatim su istraživači uzeli uzorke njihovog DNA kada su imali četiri ili pet godina. One bebe koje su roditelji držali manje u naručju “epigenetska dob” bila je niža od njihove stvarne dobi, što je povezano s lošim zdravljem u drugim studijama. One bebe koje su rjeđe držane češće su bile uznemirene i nerazvijene na molekularnoj razini, navodi Return To Now.

“Smatramo da bi se kod djece sporije epigenetsko starenje moglo odražavati na nepovoljniji razvojni napredak”, izjavio je Michael Kobor, profesor genetike na Institutu za istraživanje djece. Slično je istraživanje provedeno na glodavcima, ali ovo je prvo ljudsko istraživanje koje pokazuje životne posljedice nedovoljnog držanja djeteta na epigenom. “Planiramo i dalje pratiti utječe li ” biološka nezrelost ” koju smo vidjeli kod ove djece na njihovo zdravlje, osobito njihov psihološki razvoj”, rekao je glavna autorica studije Sarah Moore, genetičarka na Sveučilištu BC.

