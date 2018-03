Revijom modnog dvojca I-gle službeno je otvoren najveći dosad Bipa FASHION.HR

Foto: I-gle

Čast da otvori modni događaj sezone, Bipa FASHION.HR, pripala je modnom dvojcu I-gle čija je revija u Gliptoteci HAZU sinoć još jednom pokazala zašto ovaj modni brand već godinama drži posebno mjesto na tronu hrvatske modne scene

Poznate po tome što se ne osvrću na vladajuće modne diktate i beskompromisno slijede vlastiti stvaralački poriv, Nataša Mihaljčišin i Martina Vrdoljak Ranilović, dizajnerice koje stoje iza branda I-gle, predstavile su novu kolekciju koja je njihov odgovor na suvremeni modni kaos koji oslikava globalno društveni ekonomski moment. Otvorenje Bipa FASHION.HR-a i reviju Studija I-Gle nisu propustila ni brojna poznata imena društvene scene: Edvin Liverić, Đurđa Tedeschi, Matija Dedić, Nenad Korkut, Vedrana Ergić, Tihana Harapin Zalepugin, Antonija Blaće, Ira Berber, Robert Sever, Ivica Klarić, Branka Donassy, Loredana Bahorić i brojni drugi.

Kolekcija za sezonu proljeće/ljeto 2018. predstavila je zaokružene stylinge u kojima ne nedostaje boja, materijala i krojeva u kojima se prepoznaje njihov perfekcionistički dizajnerski rukopis. Način na koji I-gle ispričaju svoju modnu priču uvijek oduševi publiku.



“Kako je moda vidljivi, istureni i upozoravajući oblik sintetizirane društvene neophodnosti, koji istovremeno zavodnički upozorava koliko je modna igra daleko od ukrašavajuće bezazlenosti, pitanje je njezine uloge višeslojno i znakovito. Baš taj prostor, koji se događa na ivici sustava koji joj pripada i ne pripada, pružio nam je kontekst na kojem smo razvile svoj aktualni projekt. Kakofonija modnih zvukova, boja i žanrovskih oblika te tranzicija stilova i utjecaja koja se bori za autohtoni identitet, a koji, opet, svoj prostor slobode propituje u kreativnoj orkestraciji iskustva, osjećaja i modnog senzibiliteta”, objasnile su nastanak nove kolekcije dizajnerice Nataša Mihaljčišin i Martina Vrdoljak Ranilović. Njihova revija bila je jedinstvena modna predstava održana u intimnom i posebnom prostoru umjetničke galerije Gliptoteka, koja je obilježila prvi dan tjedna mode koji ove sezone donosi brojne novitete.

Nakon svečanog otvorenja Bipa FASHION.HR-a, danas se u Gliptoteci program nastavlja predstavljanjem novih kolekcija Morane Krklec, Ivane Janjić, Marijane Cigić i branda Unaesthetik na platformi CITY NEW NOW. U ponedjeljak 19. ožujka u Muzeju suvremene umjetnosti bit će dodijeljena i prva modna nagrada Ana Lendvaj u organizaciji Bipa FASHION.HR-a i Večernjeg lista. Od 21. do 24. ožujka na rasporedu su revije na grandioznoj pisti u sklopu paviljona 5 Zagrebačkog velesajma, na kojoj će nastupiti poznata dizajnerska imena: Robert Sever pod pokroviteljstvom Lovablesa, Ivica Skoko u suradnji s Perwollom, BiteMyStyle by Zoran Aragović, Arileo u suradnji s brandom Noelle, Marina Design, Klisab, Anthony Avangard, Price on Request, Twins u suradnji s CCC, Jelena Holec te gosti iz Srbije i Bosne i Hercegovine Mates i Mateyaneira. Nastavno na brojne novitete u sklopu Bipa FASHION.HR-a, odmah nakon tjedna mode svoja vrata otvorit će FASHION.HR pop up store u suradnji s partnerom projekta City Centrom one.

Večeras se program Bipa FASHION.HR-a nastavlja u Gliptoteci HAZU, u 20 sati, gdje će u sklopu platforme CITY NEW NOW svoje modne vizije predstaviti Morana Krklec, Ivana Janjić, Unaesthetik i Marijana Cigić.

