Nesvakidašnja modna izložba: Umjetnost modnog performansa na drugoj večeri Bipa FASHION.HR-a

Boje i oblici baš kako ih volim… klasični, jednostavni i nekako utješni u svojoj izvornosti a opet moderni, izazovni i uzbuđujući u svojoj izvedbi. Propitivanjem vlastitih granica ali i granica materijala do novih spoznaja i zadovoljstva. Jer dizajn je umjetnost ali i zanat. Moja baka bi na ovo rekla hm fali malo boje (za mene prednost) ali bi kao stara šalturica sigurno pozdravila kroj. Colors and forms to my taste… classic and simple; familiar in its basic form and yet contemplated, challenging and exciting execution. Through exploring own limits and the limits of materials to new discoveries and pleasures. Cause design is a form of art. I know my grandma, the best seamstress I know would complement the cut and as far as the colors go she would object monochromatic I personally adore. #design #dizajn #art #umjetnost #fashion #moda #bipafashionhr #volimzivot #lijepo #beutiful #modesign #moranakrklec #different #forms #monochromatic

