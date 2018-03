Lana Jurčević u sjajnom outfitu izgleda poput djevojčice iz budućnosti

Foto: Instagram

Odjevni komadi od polivinil klorida, poznatijeg kao vinil ili PVC, ponovno osvajaju modnu scenu

Proljeće će biti u znaku PVC-a. Suknje, hlače, jakne i ostali modni dodaci bit će must have za sve trendesterice. Zna to i Lana Jurčević koja je stilski osviještena. Na Instagram profilu sa svojim brojnim fanovima podijelila je fotku u fantastičnoj vinil odjevnoj kombinaciji.

Severina je na koncertu u Zadru nosila najlonske zelene hlače, evo gdje nabaviti slične

U crnim plastificiranim hlačama i štiklama pjevačica izgleda opako dobro. Svoj futuristički look razbila je kratkim crnim topom. Iako bi se tek rijetke žene odlučile za ovu kombinaciju, Lana zna da kod nje gotovo sve može proći zahvaljući isklesanoj figuri. Iako su lakirane hlače nešto debelje od običnih traperica, budući da su još uvijek niske temperature, ova kombinacija sasvim je prihvatljiva.



Vinil je zahvalan materijal jer ako se slučajno prolijete kavom ili sokom, nema nikakvog razloga za brigu. Dovoljna vam je samo jedna obična maramica i opet ćete izgleda jednako savršeno.