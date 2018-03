Deset statement cipela zbog kojih ćete poželjeti preskočiti bijelu boju na svom vjenčanju

Foto: Stradivarius, Zara,

Bez obzira je li u pitanju malo ili veliko vjenčanje, cjelokupna organizacija nije mala stvar. Osim što je potrebno imati dovoljno vremena za najvažniji dan u životu, važno je i odabrati savršenu vjenčanicu, ali i cipele jer svaka buduća mladenka želi zablistati na taj dan

Trendovi se u svemu mijenjaju, pa tako i u dress codu za vjenčanja. Danas nije neobično vidjeti mladenku u odijelu, umjesto u raskošnoj vjenčanici, baš kao što je to napravila i Emily Ratajkowski koja se udala u žutom Zarinom odijelu. I dok bi mnogi rekli kako je takav neobičan izbor modna pogreška, drugi će raširenih ruku privatiti taj trend. Tradicionalna pravila se krše, a djevojke koje vole koketirati s modom sigurno će se razveseliti novom trendu. Ako se volite igrati s bojama i teksturama, onda su za vas statement cipele odličan odabir.

Budući da je u današnjem modnom svijetu moguće spajati s nemogućim, nije veliko iznenađenje kako će bijele tradicionalne svadbene cipele zamijeniti upečatljive cipele kojima ćete svoj look podići na jednu posve novu razinu. Takve cipele isplativa su investicija, jer se nakon vjenčanja mogu nositi u raznim prigodama i to od jutra do mraka.

U kul i šik cipelama sigurno se nećete moći obraniti od pogleda, a prije nego se bacite na listanje modnih časopisa u potrazi za savršenim cipelama, donosimo vam pregled najzanimljivih koje smo pronašli u dućanima.



Svjetlucave cipele s potpeticom i otvorenom petom, Zara, 349,90 kuna

Kožne salonke sa srcem, Zara, 449,90 kuna

Cipele s niskom petom, Stradivarius, 299,90 kuna

Cipele s cvjetnim uzorkom, Stradivarius, 249,90 kuna

Sandale s petom, Deichmann, 199,00 kuna

Cipele s uzorkom, H&M, 223,18 kuna

Cipele s pernatim detaljom, Pull&Bear, 299,90 kuna

Cipele sa srednjom metalik petom, Bershka, 179,90 kuna

Sandale s efektom zmijske kože, Mango, 249,90 kuna