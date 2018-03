Foto: ŽenaNet

Može se nabaviti u jednoj zagrebačkoj trgovini stranom hranom

Kinder Bueno je jedna od onih slastica koja nam nikada ne može dosaditi jer ima specifičan okus i baš nam paše kao desert nakon ručka. Kada je do nas prije par mjeseci stigla vijest da tvrtka Langnese uskoro izbacuje sladoled s okusom Kinder Buena, malo tko nije bio oduševljen.

“Ovo je ukusan sladoled od mlijeka i lješnjaka, preliven Kinder čokoladom i omotan hrskavim kornetom s još malo kreme od lješnjaka svima poznatoj iz Ferrera”, opisali su ga u Langanesu.



Iako je na početku bio dostupan samo vani, nadale smo se da će doći do nas i želja nam se ostvarila. Kako obožavamo Kinder Bueno, odmah smo se bacile na posao i probale ga. Naime, ovaj sladoled u kornetu prodaje se u trgovini američkom hranom na Vrbanima. American Food Store and Much More s adresom u Palinovečkoj ulici 19a te osim Kinder Bueno sladoleda nudi i ostale poznate američke grickalice i slastice.

Pa bacimo se na test!

Ida, 29

“Obožavam kornete upravo zbog hrskave strukture vafla pa mi je drago što je Kinder Bueno u tom obliku. Dolazi u klasičnoj veličini, iako moram priznati da su me slike prevarile jer sam mislila da će biti veći. Prvo sam zagrizla u nugat s komadićima čokolade i već tad sam osjetila onaj poznat okus Kinder Buena. Nakon nešto težeg i bogatijeg nugata uslijedila je kremasta tekstura glavnog dijela sladoleda od lješnjaka koja me potpuno oduševila. Lagana je, prozračna i okusi se odlično nadopunjuju. U sredini je poznato iznenađenje – štapić od Kinder čokolade koji sam smazala u sekundi. Sve u svemu, moram priznati da je sladoled dosta zasitan, ali ujedno i lagan što ga čini odličnom poslasticom za toplije dane.”

Ocjena: 5

Lea, 33

“Probala sam mnogima omiljenu slasticu za vrijeme ljetnih dana. Sladoled Kinder Bueno koji je novost na našem tržištu trostruki je užitak. Gornji sloj u potpunosti je prekriven debljim slojem čokolade koji je dosta izdašan, ali ako ste njezin ljubitelj kao i ja onda zamjerke na prvu uopće nema. Ispod čokoladne glazure nazire se kremasti sloj od lješnjaka koji je zapravo pravo osvježenje jer je prozračne teksture. Iznenađenje u sladoledu je čokoladna jezgra od kinder čokolade koja je dosta slatka i bogatog okusa. Čokolada u kombinaciji s okusom lješnjaka, priznajemo, podsjeća na Kinder Bueno. Unutrašnjost hrskavog korneta je u potpunosti čokoladna što je još jedan veliki plus jer daje puninu okusa cijelom sladoledu. Zamjerku za novi Kinder Bueno sladoled zbilja je teško pronaći.

Ocjena: 5

Ivana, 40

“Nije me trebalo dugo nagovarati da probam novi sladoled koji se pojavio na našem tržištu, Kinder Bueno. Na njemu mi se sviđa to pretapanje okusa čokolade, lješnjak krema je puna, prozračna i lagana dok čokolada na vrhu daje hrskavost i čini jednu prekrasnu cjelinu za potpuni užitak. Po pakiranju, i samom okusu podsjeća na Kinder Bueno, ali mi se sladoled baš zbog intenzivnijeg okusa lješnjaka u kremi više svidio”.

Ocjena: 5