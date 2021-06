Sudac prekršajnog suda u Zagrebu kaznio je 42-godišnjakinju s 200 maraka, odnosno 754 kune novčane kazne, jer je jednog mladića u pivnici zgrabila za vrat i udarila šakom u bradu zbog toga što je, navodno, kršio epidemiološke mjere, piše portal Danica.

Sve se dogodilo potkraj studenoga, neposredno prije općeg zatvaranja ugostiteljskih objekata, u Pivnici u zagrebačkoj Radauševoj ulici. Prema presudi, žena je napala mladića "koji se nalazio za drugim stolom, tako da je istog uhvatila lijevom rukom u predjelu vrata, a potom ga desnom šakom udarila u bradu nakon čega se vratila za svoj stol".

"On je u jednom trenutku otvorio novine i pokušao fotografirati nekakav članak, zbog čega je ustao. Njemu je tada ona počela dobacivati da što on to radi, da je korona, da mora paziti na razmak, iako on njoj uopće nije bio blizu. U početku mu se obraćala povišenim tonom, koji se kasnije pretvorio u viku. On uopće nije želio reagirati na njene verbalne napade, samo se nasmiješio i dalje nastavio čitati novine.

Potom je žena odjedanput fizički nasrnula na njega, na način da ga je rukom primila u predjelu vrata te ga šakom udarila po bradi, to jest po donjem dijelu čeljusti", ispričala je konobarica na sudu, a njezine riječi potvrdio je i napadnuti mladić.

Osuđena žena se nije pojavila na ročištu, jer joj sud nije mogao uručiti poziv. Naime, nije je bilo na prijavljenim adresama u Zagrebu i Rijeci.