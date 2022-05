Vic dana: Hrvatski i srpski pakao

Umru Srbin i Hrvat, te dođu do sv. Petra.

- "Odakle ste vi, momci?" Pita ih on.

- "Srbija."

- "Hrvatska."

- "Auuuuuu. Ma ne morate mi ništa reći, vi ste grešnici, idete u pakao obojica. Samo, Balkan je malo nedefinirano područje, pa imate izbor, hoćete li u zapadnoeuropski ili istočnoeuropski pakao?"

- "Kakva je razlika?"

- "Pa u zapadnoeuropskom ujutro pojedeš žlicu govana, i poslje si slobodan, a u istočnoeuropskom isto to samo što je hrana na kante."

- "Ja sam vazda bio na Zapadu, pa i Hrvatska je u EU", brzo odgovara Hrvat.

- "Ma, ja neću na taj zapad, nisam ni za života, pa da ostanem pošten. Daj istok", kaže snuždeno Srbin.

I odu oni tako, tek, sretnu se nakon godinu dana.

- "Pa, kako je?" Pita Srbin.

- "Ma nije loše, onako, ujutro pojedeš ono što se mora... Jedva se guta, nije lijepo, al' šta ćeš, to ti je što ti je. Ma, dan i nekako, al' kad pomislim što me ujutro čeka. A kod tebe?"

- "Ma, što da ti pričam, istočna Europa k'o istočna Europa. Nekad nema govana, nekad kasni kamion, nekad nema kanti, nekad štrajkaju ovi što dovoze. Nisam ih dosad ni probao."