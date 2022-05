Osamdesetogodišnjak se hvali liječniku kako se nedavno oženio svojom 22-godišnjom tajnicom, da je ona trudna i da će uskoro postati otac...

Što će, krene se i doktor hvaliti



- "Jučer sam bio u lovu na medvjede. Naiđem na jednu opasnu medvjedicu, krenem ka njoj... Toliko sam već spretan da sam prestao i plašiti se, ali treba biti oprezniji... Tek sam kada je bilo kasno vidio da nisam ponio pušku nego kišobran. No što ću, medvjedica blizu, ide prema meni, ja otvorim kišobran, okinem i ubijem je!"

Na to će djed:

- "Ma hajde, to je nemoguće..."

Doktor:

- "Nije, evo je glava!"

Djed:

- "Ma mora da je tu bio neko drugi tko je opalio..."

Doktor:

- "Pa to sam ti zapravo i htio reći..."