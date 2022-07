Čovjek puže po pustinji kad iznenada ugleda drugog čovjeka na devi. Kad se jahač dovoljno približi, čovjek koji puže kaže:

Molim vas, možete li mi pomoći? Trebam malo vode.

Žao mi je, nemam vode, ali vam mogu prodati kravate. - kaže čovjek na devi.

Kravate? - kaže čovjek. - Trebam vodu!

Prodat ću ti jednu za četiri dolara.

Trebam vodu!

U redu, dvije za sedam dolara.

Molim te, možeš li mi reći gdje je voda?

Dobro, u redu, nedaleko odavde nalazi se restoran u oazi. Ideš oko tri milje ravno. Upravo tim putem kojim ideš. Doći ćeš do jednog kamena. Kad stigneš tamo, skrenut ćeš lijevo. Prođite još tri milje i stići ćete do oaze. Jeste li sigurni da ne želite kravatu? Tri za deset dolara? To je najbolje što mogu učiniti!

Ali čovjek se polako diže na noge i počinje koračati prema vodi.

Čovjek hoda i hoda.Tada ponovno krene puzati dok napokon ne dođe do kamena. Istrlja pijesak s njega i ugleda strelicu koja je usmjerena na lijevu stranu. Dakle, skrećući ulijevo, puzao je naprijed i dalje i napokon vidi on oazu i pokraj restoran. Ustaje na noge i posrnu on ka oazi.

Čovjek stoji pokraj ulaza oaze, a žedan ga pita:

Je li ovo oaza i restoran? Mogu li ovdje dobiti vodu?

Oh, naravno, možete, tu kod nas ima puno vode.

Super! - kaže čovjek dok je počeo koračati prema vodi.

Netom prije oaze, zaustavi ga ovaj na ulazu:

Žao mi je gospodine, dopušten je ulaz samo uz kravatu.