Kućna pomoćnica zatraži povišicu.

Gazdarica se jako razljuti i upita: "Pa dobro, Marija, reci razlog zašto misliš da si zasluzila povišicu?"

Marija odgovori: "Nije jedan, nego su tri razloga".

Gazdarica: "Dobro, pa reci mi prvi."

Marija: "Prvi razlog što trazim povišicu je jer ja bolje peglam nego Vi."

Gazdarica: "Ko to kaže?"

Marija: "To kaže Vaš muž."

Gazdarica: "A koji je drugi razlog?"

Marija: "Zato što bolje kuham nego Vi."

Gazdarica: "Nemoj mi reći ponovno da to kaže moj muž?"

Marija: "Upravo tako, to kaže Vaš muž."

Gazdarica: "A koji ti je treći razlog?"

Marija: "Treći razlog je što sam bolja ljubavnica nego Vi."

Gazdarica (sada sva crvena u licu): "Nemoj mi reći da to opet kaže moj muž?"

Marija: "Ne, gospođo, to kaže Vaš vrtlar."

Gazdarica: "Koliku želiš povišicu?"