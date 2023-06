Prije i poslije braka

Evo kako to ide prije braka…

Muškarac: 'Da, konačno, ne mogu dočekati!'

Žena: 'Hoćeš li me ostaviti?'

Muškarac: 'Ne, nemoj ni pomišljati na to!'

Žena: 'Voliš li me?'

Muškarac: 'Naravno, sve više i više.'

Žena: 'Jesi li me ikada prevario?'

Muškarac: 'Ne, kako me to možeš uopće pitati?'

Žena: 'Hoćeš li me ljubiti?'

Muškarac: 'Svaki put kada mi se ukaže prilika.'

Žena: 'Hoćeš li me udariti?'

Muškarac: 'Jesi li ti normalna, pa nisam ja takav.'

Žena: 'Mogu li ti vjerovati?'

Muškarac: 'Da.'

Žena: 'Dragi moj…'

…a ovako poslije braka…

Pročitajte opet sve, ali ovaj put krenite od kraja prema početku.