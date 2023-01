Prava ljubav traje zauvijek

Tijekom svjetskog prvenstva jedan muškarac je tražio slobodno mjesto odmah pokraj terena kako bi mogao sve vidjeti. Kada je sjeo, primjetio je da je sjedište pored njega prazno. Nagnuo se i upitao čovjeka ispred sebe sjedi li netko tu, na šta mu je ovaj odgovorio da ne sjedi.

Muškarac prokomentira kako ne može vjerovati da je baš to sjedalo, sa savršenim pogledom, prazno...

Na to se opet uključio njegov "susjed": "Sjedalo je zapravo od moje supruge, ona je tu trebala sjediti, ali je preminula. Ovo je prvo Svjetsko prvenstvo od kad smo se vjenčali a da nismo zajedno".

"Oh, pa žao mi je to što čujem, to je strašno. Ali zar niste mogli da pronađete nekog dugog tko će ići s vama?", upitao je znatiželjni muškarac, na šta mu je ovaj rekao: 'Ne, svi su na sahrani'.