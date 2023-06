Pomolio se Bogu, ali...

Muškarac je trebao otići na razgovor za novi posao. Probudi se tako on ujutro, brzo se istušira, pojede doručak i ode s autom na razgovor za posao. Kad je konačno stigao, nije mogao nigdje pronaći mjesto za parkiranje. Vozi se on tako okolo, ali mjesta nigdje. Konačno nakon nekog vremena traženja odluči se on pomoliti Bogu:

"Bože, ako mi pronađeš mjesto za parkiranje, obećajem da ću svake nedjelje ići u crkvu i da nikad više neću lagati!"

Dvije minute kasnije pronađe muškarac mjesto za parkiranje i veli: +Ah, Bože, nema veze, pronašao sam jedno mjesto.'