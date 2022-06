Doš'o seljak doktoru i cijeli dan čeka u redu.

Napokon, dođe on na red, kad doktor reče da je dosta za danas, jer ima sastanak.

Seljak uzviknu:

- "Ali doktore, što da radim sa ovolikim

pećenjem!"

Doktor:

- "aaaa, to... Pa, vi možete ući, a ostali mogu ići."

Uđe seljak u ordinaciju, a doktor će trljajući ruke:

- "Pa gdje je to pečenje?"

Seljak:

- "Tu doktore, među nogama, užasno me peče kad mokrim."